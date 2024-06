Za 30 let zpracoval Praktik System Stráž pod Ralskem přes 500 000 tun odpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Více než 500 000 tun odpadu, jako jsou lednice, mrazáky, pračky nebo myčky i počítače, zpracovala za 30 let od svého založení společnost Praktik System Stráž pod Ralskem na Českolipsku. Zhruba 80 procent materiálu lze znovu využít, železo míří do hutí, neželezné kovy do sléváren, plasty výrobcům, kteří umějí vyrábět své výrobky s příměsí recyklátu. Materiál, který nelze znovu využít, se spálí, zbytek jde na skládku, řekla ČTK ředitelka společnosti Lada Martinková.Praktik System je jednou z mála firem v Evropě, která má pod jednou střechou všechny tři stupně zpracování chladicích zařízení, jako jsou lednice, mrazáky, umí ale ekologicky zlikvidovat například i stále oblíbenější klimatizace. Moderní technologie umožňuje bezpečně zachytit nebezpečné plyny, oleje i další nebezpečné součásti zařízení. Na lince se separuje maximum materiálu a dočistí ho natolik, že je možné ho znovu využít. "Linkou na zpracování lednic a mrazáků projde každou hodinu kolem 90 až 100 spotřebičů podle velikosti," doplnila ředitelka.

Odpadová firma postupně zvyšuje kapacitu, loni zpracovala zhruba 50 000 tun elektroodpadu a plastů. Při zpracování tohoto druhu odpadu je poměrně velký podíl ruční práce, hlavně při rozebírání jednotlivých spotřebičů. Kromě samotných spotřebičů zajišťuje firma také zpracování zhruba 1500 tun plastové drti od partnerů ze zahraničí, kteří také zpracovávají staré lednice a mrazáky. Hrubou drť od nich firma dál třídí na jednotlivé frakce, jako je železo, neželezné kovy a jednotlivé druhy plastů, které dál dodává zpracovatelům.

Praktik zpracovává vedle spotřebičů i plastové díly z automobilového průmyslu, firma začala spolupracovat také se Škodou Auto na projektu "z nárazníku nárazník". "v roce 2026 by měla v boleslavské Škodovce sjet z výroby škodovka, která bude mít jako první na světě použitý recyklát v nárazníku," řekla Linhartová. Jde podle ní zatím o světový unikát.

Rodinná firma Praktik vznikla v roce 1994, a je ryze českým podnikem. "A tak to i zůstane," poznamenal její zakladatel Petr Linhart. Firma s obratem 550 milionů korun má dnes 90 kmenových zaměstnanců ve Stráži pod Ralskem, dvou pobočkách v Praze a v Horním Slavkově. Zaměstnává také 80 vězňů, pracují ve všech pobočkách firmy. Od roku 2008, kdy začal Praktik s vězeňskou službou na zaměstnávání vězňů spolupracovat, už jich provozy podniku prošlo přes 2500.

