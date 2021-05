Za deset let se stádo zubrů v Ralsku rozrostlo z pěti na téměř 40 kusů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Jan Rybář / Jan Rybář / Ekolist Jedním z míst, kde zubři kdysi žili, je i okolí Ralska. Vojenské lesy tam před deseti lety přivezly pětiletého býka, tři krávy a jednu jalovici z Bělověžského národního parku v Polsku.

Ohroženým zubrům evropským se v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku daří. Původně sem bylo před deseti lety dovezeno pět kusů, nyní stádo největšího obratlovce evropského kontinentu čítá téměř 40 kusů těchto přežvýkavců, informoval mluvčí Vojenských lesů a statků (VLS) Jan Sotona. VLS zubří oboru v bývalém vojenském prostoru obhospodařuje, zvířata mohou vidět i pěší turisté nebo cyklisté.

Zubři jsou největší volně žijící přežvýkavci v Evropě, takřka tři metry dlouhé zvíře váží až tunu a na výšku může mít v kohoutku skoro dva metry. Ve volné přírodě byli vyhubeni asi před sto lety kvůli rozsáhlému kácení lesů. Poslední volně žijící jedinec byl zastřelen na Kavkaze v roce 1927. Přežilo několik posledních kusů chovaných v zajetí, většinou v oborách a zoo.

Jedním z míst, kde kdysi žili, je i okolí Ralska. Vojenské lesy tam před deseti lety přivezly pětiletého býka, tři krávy a jednu jalovici z Bělověžského národního parku v Polsku. Šlo o součást mezinárodního programu usilujícího o návrat tohoto tvora do volné přírody v Evropě, kterou kdysi obýval od severovýchodní Francie až po Kavkaz. "Cílem tohoto mezinárodního programu, který má centrum v Bělověži, je rozmístit zubry po celé Evropě tak, aby se rozvíjeli v jednotlivých lokalitách zvlášť a poté se mohli mezi sebou křížit," uvedl Miloslav Zikmund, který je od počátku správcem zubřího programu u VLS.

V Ralsku zubři žijí v jedné z největších středoevropských obor na Židlově. Rozkládá se na území bývalé letecké střelnice a přilehlých lesích na celkové ploše 3800 hektarů. Zubry mohou vidět i turisté. Do obory, přes niž vedou dvě cyklotrasy, se dá dostat několika branami nebo takzvanými přelézkami přes plot. Na pláních kolem cyklotras mají lidé největší šanci spatřit tyto přežvýkavce ráno a večer.

"Zubři jsou obecně plaší a raději před návštěvníkem ustoupí. Jejich aktivita je největší při pastevních periodách, hlavně ráno a večer. Přes den jsou většinou ukrytí v lese," uvedl Zikmund. Pokud návštěvník na zubry narazí, měl by se podle Zikmunda chovat tiše a k zubrům se přiblížit maximálně na 200 metrů. "Jakékoliv přiblížení pod 200 metrů je pro zubra nekomfortní a způsobuje u něho stresovou reakci. Velikým nebezpečím jsou procházky po oboře se psem, kdy zubři považují především větší psy za jejich přirozeného nepřítele vlka, a může se stát, že je napadnou," dodal.

Populace zubrů se pomalu navyšuje. V roce 2015 tvořilo celosvětovou populaci 6083 zubrů, nyní v Evropě žije přes 8500 zubrů ve 47 stádech. "Malý počet těchto živočichů má být navíc do roku 2022 vypuštěn také do lesů na jihovýchodě Velké Británie. Na tomto ostrově se přitom nevyskytovali zubři již tisíce let," dodal Sotona. V Česku žije v zoo a takzvaných polodivokých chovech, kam patří obora v Ralsku nebo rezervace u Milovic na Nymbursku, přes 120 těchto přežvýkavců.

