https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/za-prispeni-penez-z-polska-promeni-hradek-nad-nisou-pozarni-nadrz-na-biotop
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hrádek nad Nisou promění požární nádrž na biotop

2.9.2025 11:52 | HRÁDEK NAD NISOU (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Kichigin / Shutterstock
Za přispění peněz z Polska promění Hrádek nad Nisou na Liberecku starou požární nádrž v Dolním Sedle na biotop s odpočinkovými plochami pro místní obyvatele. .
 
Hasičská nádrž se zmenší. "Změní se to směrem k environmentální udržitelnosti, nádrž bude přepůlená gabionovou stěnou, která ji rozdělí na užitnou, kde se bude dát koupat, pokud to samozřejmě stav vody dovolí, a takzvaný litorál (mělčina). To je vlastně takové území, kde můžou žít živočichové a různé rostliny," popsal budoucí podobu nádrže autor projektu architekt Ladislav David. V nejhlubší části rybníka budou dvě mola, přibude i lávka. Nádrž poslouží k zadržení vody v krajině, dál ale bude i zdrojem vody pro hasiče.

Rekonstrukce nádrže se měla dělat už loni. "Zakázku jsme museli zopakovat, když jsme poprvé vybrali firmu v loňském roce, zalekla se krátkého časového úseku na realizaci zakázky. Žije tu totiž ropucha obecná,“ řekl Pavel Dočekal z odboru investic a správy majetku města. Ropucha je v České republice ohroženým druhem a je chráněná. "Pracovat na revitalizaci nádrže se tak může pouze v období od srpna do února," dodal.

Přebudování na biotop vyřeší špatný stav vodní nádrže. Dno rybníka je navíc zanesené letitými nánosy bahna, které bude nutné odtěžit. Právě tím podle majitele SKJ Jakuba Jurka práce začnou. "Rybník vypustíme, musí vyschnout a od listopadu plánujeme odbahnění. Podle našich zkoušek by měla dno pokrývat zhruba deseticentimetrová vrstva bahna. Potom bychom měli kácet stromy a začne samotná výstavba biotopu," popsal postup prací Jurek.

Přečtěte si také |
Foto: Michal Šulc Požární nádrže jsou pro malé živočichy smrtící past. Řešení je ale jednoduché

Revitalizace nádrže přijde na 3,12 milionu korun, z toho 2,4 milionu získalo město z Fondu malých projektů Turów, zbylou částku uhradí z vlastního. Zhotovitel - hrádecká firma SKJ, převzal staveniště, hotovo by mělo být v únoru příštího roku, řekla ČTK mluvčí radnice Eva Jiříčková.

Fond malých projektů je jedním z výsledků česko-polské dohody o kompenzacích škod způsobených těžbou uhlí v polském dole Turów u hranic s Českem. Polská a česká vláda, Dolnoslezské vojvodství a Liberecký kraj se do něj zavázaly dávat rovným dílem dohromady 500 000 eur ročně (12,3 milionu korun). "Účelem fondu je posílení ochrany životního prostředí České a Polské republiky v okolí dolu, z fondu jsou financovány místní a regionální projekty," řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Když step kvete i mlčí Foto: Pražská pastvina Když step kvete i mlčí. Proč je důležité pečovat i ve „špatných“ letech Porost vzniklý vysetím bělokarpatské regionální směsi. Foto: Ivana Jongpierová ČSOP obnovuje louky pomocí regionálních směsí osiv Kartáčování regionální osevní směsi Foto: Radka Horáčková Česká krajina V milovické rezervaci vzniká regionální osevní směs. Pomůže s obnovou dalších míst ve středních Čechách

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 38

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 3

Řada 6 je první model zetoru, který podporuje precizní zemědělství

Diskuse: 6

Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 62

Dyji u novomlýnské nádrže pokryla pěna z biomasy, situaci vodohospodáři sledují

Diskuse: 4

Opravy elektrárny ve Štěchovicích pokračují. Místa, kudy jindy tečou miliony kubíků vody, odhaluje virtuální prohlídka

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist