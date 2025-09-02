Hrádek nad Nisou promění požární nádrž na biotop
Rekonstrukce nádrže se měla dělat už loni. "Zakázku jsme museli zopakovat, když jsme poprvé vybrali firmu v loňském roce, zalekla se krátkého časového úseku na realizaci zakázky. Žije tu totiž ropucha obecná,“ řekl Pavel Dočekal z odboru investic a správy majetku města. Ropucha je v České republice ohroženým druhem a je chráněná. "Pracovat na revitalizaci nádrže se tak může pouze v období od srpna do února," dodal.
Přebudování na biotop vyřeší špatný stav vodní nádrže. Dno rybníka je navíc zanesené letitými nánosy bahna, které bude nutné odtěžit. Právě tím podle majitele SKJ Jakuba Jurka práce začnou. "Rybník vypustíme, musí vyschnout a od listopadu plánujeme odbahnění. Podle našich zkoušek by měla dno pokrývat zhruba deseticentimetrová vrstva bahna. Potom bychom měli kácet stromy a začne samotná výstavba biotopu," popsal postup prací Jurek.
Revitalizace nádrže přijde na 3,12 milionu korun, z toho 2,4 milionu získalo město z Fondu malých projektů Turów, zbylou částku uhradí z vlastního. Zhotovitel - hrádecká firma SKJ, převzal staveniště, hotovo by mělo být v únoru příštího roku, řekla ČTK mluvčí radnice Eva Jiříčková.
Fond malých projektů je jedním z výsledků česko-polské dohody o kompenzacích škod způsobených těžbou uhlí v polském dole Turów u hranic s Českem. Polská a česká vláda, Dolnoslezské vojvodství a Liberecký kraj se do něj zavázaly dávat rovným dílem dohromady 500 000 eur ročně (12,3 milionu korun). "Účelem fondu je posílení ochrany životního prostředí České a Polské republiky v okolí dolu, z fondu jsou financovány místní a regionální projekty," řekl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
reklama