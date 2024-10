Za týrané bude možná zákon považovat dlouhodobě upoutané psy

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Psi, kteří budou dlouhodobě uvázání, budou možná ze zákona považováni za týrané. Sněmovní zemědělský výbor toto zpřísnění, které navrhla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), podpořil v úpravě novely veterinárního zákona. Sněmovna jako celek by o návrhu mohla rozhodnout za dva týdny.Výbor rovněž doporučil upravit podmínky halal a košer porážek na jatkách, jak to navrhl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ministr ale už minulý týden na sociální síti facebook oznámil, že s ohledem na negativní reakce části veřejnosti úpravu stáhne a bude usilovat o celoevropskou změnu pravidel v tomto směru.

Pekarová Adamová svým návrhem doporučila doplnit podle slovenského vzoru současné ustanovení, podle kterého je zakázáno používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které mu působí bolest nebo poranění. Nově by měl zákon stanovit, že "u psa se za týrání považuje chov nebo držení psa v prostorách k tomu určených, včetně domácnosti, uvázaného jakýmkoliv prostředkem". Výjimkou by mělo být pouze krátkodobé uvázání psa kvůli jeho krmení, ošetření nebo čištění jeho kotce. Výjimku by měly také bezpečnostní složky.

Předsedkyně Sněmovny naopak neuspěla u výboru s návrhem, aby povinnému čipování opět podléhali i laboratorní psi. Výbor nepodpořil ani další její návrh, aby identifikační číslo psa bylo uváděno v evropském průkazu zvířete, nikoli v očkovacím průkazu kvůli paděláním těchto dokladů při prodeji štěňat.

Pekarová Adamová s pirátskou poslankyní Klárou Kocmanovou nezískali podporu výboru ani pro návrh povinně rozšířit kamerový systém na všechny prostory jatek, kde se manipuluje se zvířaty, a nikoli jen na vykládku. Kamery chtějí zavést i na jatkách usmrcujících drůbež, králíky a zajíce.

Za porušení povinností týkajících se provozování kamerového systému, který má stát podle dřívějšího vyjádření ministra Výborného kolem 200.000 korun na jeden provoz, má novela umožnit uložení pokuty ve stejné maximální výši. V případě zjištění týrání zvířat by mohla být provozovateli jatek uložena pokuta do výše tří milionů korun. Kamerový systém bude po 30 dnů uchovávat záznam pro případné využití při vyšetřování Státní veterinární správou.

Výbor podpořil naopak návrh skupiny poslanců v čele s Karlem Smetanou (KDU-ČSL), který má usnadnit život rybářům. Rybářské povolenky by bylo možné vydávat i v elektronické podobě, zatímco dosud musí mít pouze papírovou podobu. "Současný právní stav předpokládá, že lovící osoba disponuje rybářským lístkem a povolenkou k lovu pouze v listinné podobě a nepřiměřeně tak v 21. století omezuje uživatele rybářských revírů a lovící osoby v digitalizaci jejich činnosti," zdůvodnili poslanci svůj návrh. O rybářský lístek nebude nutné žádat pouze v místě trvalého bydliště.

