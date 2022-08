Zachráněná čápata z Šumperska byla vypuštěna zpět do volné přírody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Tři čápata, která museli na začátku června evakuovat hasiči z jejich hnízda v Rapotíně na Šumpersku, byla včera znovu vypuštěna do volné přírody. Stalo se tak po jejich takřka tříměsíčním pobytu v záchranné stanici v Rudě nad Moravou, kde se tamnímu odborníkovi podařilo všechna čápata zachránit a "vypiplat". Jejich novým domovem se stala oblast v Litovelském Pomoraví, řekla ČTK pracovnice stanice Jitka Maixnerová. Odborníci se čápat ujali poté, co přišli o jednoho z rodičů. Čápům byly tehdy pouhé tři týdny a s jedním rodičem neměli šanci přežít.

"Čápy jsme před hodinou vypustili v Litovelském Pomoraví. Byla to poměrně spontánní akce, měli jsme totiž strach, aby si nezačali ubližovat. Voliéra jim už začala být malá. Dva čápi po vypuštění okamžitě odletěli, počítáme, že se časem přemístí," uvedla včera Maixnerová. Litovelské Pomoraví pro jejich start vybrali odborníci záměrně. "Je tu dostatek potravy, začátky by tak měli mít jednodušší," doplnila pracovnice stanice.

Z hnízda v Rapotíně evakuovali hasiči tři třítýdenní čápy 7. června. Stalo se tak poté, co jednoho z rodičů srazilo auto a čáp střet nepřežil. Podle odborníků by přeživší dospělý pták péči o mláďata sám nezvládl - pokud jsou totiž mláďata příliš malá a bez peří, musí jeden z rodičů sedět na hnízdě a zahřívat ho. Péče o ně byla poměrně náročná - tři týdny stará čápata se totiž musela pravidelně a často krmit, musela mít pestřejší stravu a navíc jim ji pracovníci stanice podávali nakrájenou na kousíčky. O prázdninách je pracovníci stanice přemístili do velké voliéry, kde se čápi již připravovali na návrat do přírody.

