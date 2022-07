Zachráněným čápatům z Šumperska se daří, připravují se na návrat do přírody

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pracovníkům záchranné stanice v Rudě nad Moravou na Šumpersku se podařilo "vypiplat" všechna tři čápata, která museli na začátku června evakuovat hasiči z jejich hnízda v Rapotíně, když přišli o jednoho z rodičů. Čápům, kteří měli tehdy pouhé tři týdny, se daří a prospívají, připravují se již pomalu na návrat do volné přírody. Odborníci jim už začnou hledat vhodnou lokalitu, řekla ČTK pracovnice stanice Jitka Maixnerová. Vypouštět je budou na konci srpna.

"Všichni tři to přežili bez úhony, máme z nich radost. Čápi budeme nyní přesouvat do větší voliéry, kde už mohou trénovat. I když už vypadají nádherně, jako dospělí čápi, povahově jsou to stále ještě mimina, musí se pořád ještě krmit," uvedla Jitka Maixnerová. Doplnila, že čápi už také dostali odečítací kroužky.

Péče o ně byla poměrně náročná - tři týdny stará čápata se totiž musela pravidelně a často krmit, musela mít pestřejší stravu a navíc jim ji pracovníci stanice podávali nakrájenou na kousíčky. "Nyní se jim dává nažrat už jen dvakrát denně, už to není krmení čtyřikrát denně a krmení rukama. Nyní stačí rybičky a jinou potravu vysypat, už to zvládnou posbírat a naházet do sebe. V horkách je ještě rosíme a mlžíme, ať mají vláhu. Už je to jednodušší. Jakmile půjdou do velké voliéry, bude se jim dávat potrava už jen jednou denně," uvedla pracovnice stanice.

S vypuštěním do volné přírody počítají pracovníci stanice na konci srpna. Najít jim chtějí vhodnou lokalitu, kde už žijí divocí čápi. "Nechceme je pouštět tady na poli, klidně je povezeme i k Olomouci. Zatím to ale není jasné - jednou jsme pouštěli naše odchované čápi tady o dvě vesnice dál, kde se již zdržovalo pět mladých čápů," dodala Maixnerová.

Z hnízda v Rapotíně evakuovali hasiči tři třítýdenní čápy 7. června. Stalo se tak poté, co jednoho z rodičů srazilo auto a čáp střet nepřežil. Podle odborníků by přeživší dospělý pták péči o mláďata sám nezvládl - pokud jsou totiž mláďata příliš malá a bez peří, musí jeden z rodičů sedět na hnízdě a zahřívat ho. V záchranné stanici v Rudě nad Moravou jsou tato čápata letos jediná. Jména však žádná nedostala. "Zvířátkům, která vypouštíme zpět do přírody, jména nedáváme. Říkáme jim jen všeobecně - kluci. Ale jestli jsou to holky nebo kluci, nevíme," dodala s úsměvem Jitka Maixnerová.

