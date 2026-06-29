Záchranná stanice Huslík má ve vedru až dvakrát víc příjmů zvířat, hlavně ptáčat
Nejčastěji jde o mláďata rorýsů, jiřiček, vlaštovek, rehků a poštolek. Stanice zaznamenává nově také příjem mláďat kalousů, pravděpodobně z druhého hnízdění. "Vysoké teploty jsou pro mláďata v hnízdech velmi náročné. Hnízda se mohou přehřívat a mláďata pak končí na zemi, často vysílená nebo zraněná. V těchto dnech je příjem zvířat opravdu vysoký a péče o ně je velmi náročná," uvedl vedoucí stanice Luboš Vaněk.
Pracovníci stanice vybízí, aby je lidé, kteří najdou zraněné, vysílené nebo z hnízda vypadlé mládě, nejprve kontaktovali a poradili se o dalším postupu. "Ne každé mládě nalezené na zemi totiž nutně potřebuje lidský zásah. Některá mláďata již přirozeně opouštějí hnízdo a rodiče je dál dokrmují v okolí," uvedl Vaněk. Pokud je převoz nutný, pracovníci uvítají, pokud lidé zvíře sami dovezou.
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Pomoci zvířatům v období veder mohou lidé i preventivně, například umisťováním pítek s čistou vodou na zahrady, dvory, balkony nebo jiná klidná místa. Přispět může i omezení sečení trávníků v době největšího sucha a horka, protože vyšší tráva a keře poskytují zvířatům stín a úkryt.
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