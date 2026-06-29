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Záchranná stanice Huslík má ve vedru až dvakrát víc příjmů zvířat, hlavně ptáčat

29.6.2026 09:30 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Victor / Flickr
Záchranná stanice Huslík u Poděbrad na Nymbursku přijímá v posledních dnech kvůli dlouhotrvajícím vedrům téměř dvojnásobné množství zvířat. Jde zejména o mláďata ptáků, která kvůli horku a přehřívání hnízd vypadávají nebo opouštějí hnízda předčasně. Kapacity stanice jsou proto nyní mimořádně vytížené, informoval ČTK za stanici Jakub Vaněk.
 
"Za neděli jsme doposud přijali 82 zvířat. To je extrémní číslo a lidé stále volají. Když máme ve stanici silný den, je to 20 zvířat," řekl Vaněk.

Nejčastěji jde o mláďata rorýsů, jiřiček, vlaštovek, rehků a poštolek. Stanice zaznamenává nově také příjem mláďat kalousů, pravděpodobně z druhého hnízdění. "Vysoké teploty jsou pro mláďata v hnízdech velmi náročné. Hnízda se mohou přehřívat a mláďata pak končí na zemi, často vysílená nebo zraněná. V těchto dnech je příjem zvířat opravdu vysoký a péče o ně je velmi náročná," uvedl vedoucí stanice Luboš Vaněk.

Pracovníci stanice vybízí, aby je lidé, kteří najdou zraněné, vysílené nebo z hnízda vypadlé mládě, nejprve kontaktovali a poradili se o dalším postupu. "Ne každé mládě nalezené na zemi totiž nutně potřebuje lidský zásah. Některá mláďata již přirozeně opouštějí hnízdo a rodiče je dál dokrmují v okolí," uvedl Vaněk. Pokud je převoz nutný, pracovníci uvítají, pokud lidé zvíře sami dovezou.

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Pomoci zvířatům v období veder mohou lidé i preventivně, například umisťováním pítek s čistou vodou na zahrady, dvory, balkony nebo jiná klidná místa. Přispět může i omezení sečení trávníků v době největšího sucha a horka, protože vyšší tráva a keře poskytují zvířatům stín a úkryt.

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