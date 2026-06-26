Miska vody může o tomto víkendu zachránit životy. Pomozte vyčerpaným divokým zvířatům
Obyčejná miska s čerstvou vodou umístěná na zemi ve stínu (pro létající živáčky klidně i na parapetu či balkóně) pomůže zmírnit utrpení z nastávajících extrémních víkendových veder.
Miska by měla být ve stínu, ale ne příliš blízko křoví. Měla by být zabezpečená proti převrhnutí, ale také proti utopení zvířete.
Vodu je nutné dolévat či jednou za den vyměnit.
Udělejte to prosím a pomůžete ježkům, veverkám, ptákům, včelám, jinému hmyzu…
Každý den teď Pražská zvířecí záchranka a i záchranné stanice Národní sítě řeší stovky divokých zvířat, především mláďat poškozených současnými vedry.
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Prosím, pomozte naší Pražské zvířecí záchrance konat její práci. Pomáhá nám Hlavní město Praha i některé městské části. Ale větší část našeho provozu hradí laskaví dárci. Děkujeme.
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