Záchranné stanice přijaly o víkendu kvůli vedrům stovky zvířat v nouzi
Například stanice Huslík ve Středočeském kraji přijala v neděli více než 70 zvířat. Vozidla záchranné stanice Falco v Ústeckém kraji pak v neděli najela přes 2200 kilometrů, dispečeři vyřídili více než 315 telefonátů a stanice přijala 135 živočichů v nouzi.
Záchranná stanice Drosera Bublava v Karlovarském kraji o víkendu vyřídila přes 140 telefonátů. Podle hlášení zdejších pracovníků nacházeli lidé na zemi velké množství ptačích mláďat vypadlých z hnízd, z nichž část pád na zem nepřežila.
"Každý může zvířatům ve svém okolí pomoci jednoduše: stačí na zahradu, dvůr nebo okenní parapet umístit mělkou a stabilní misku s čistou vodou, kterou je nutné jednou denně měnit. Tento jednoduchý krok může zachránit životy stovek přehřátých ptáků i drobných savců," vyzvala veřejnost Bryndová.
Provoz Národní sítě záchranných stanic je z více než dvou třetin financován ze soukromých darů veřejnosti, dotace od státu pokrývají pouze minoritní část nákladů. Veřejnost může záchranným stanicím pomoci finančním darem na účet sbírky Zvíře v nouzi s číslem 33553322/0800 nebo na darovacím portálu. Centrální dispečink a vyhledávač spádové záchranné stanice lze najít na webových stránkách projektu.
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