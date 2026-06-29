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Záchranné stanice přijaly o víkendu kvůli vedrům stovky zvířat v nouzi

29.6.2026 19:12 (ČTK)
Odrostlejší rorýsí mláďata.
Odrostlejší rorýsí mláďata.
Foto | ZS Pasíčka
Národní síť záchranných stanic o uplynulém víkendu přijala v důsledku extrémních veder stovky ptačích mláďat, která kvůli přehřátí předčasně vyskákala z hnízd na chodníky, a dalších zvířat v nouzi z měst a obcí. Teploty pod střechami budov, v podkrovích a hnízdních dutinách dosahovaly hodnot, které byly nesnesitelné zejména právě pro ptačí mláďata. Stanice čelily podle ochránců největšímu náporu v historii. Ochránci apelují na veřejnost, aby v případě nálezu vypadlého ptáčete okamžitě kontaktovala spádovou záchrannou stanici. Síť koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP).
 
Nejhorší situace podle ochránců nastala u rorýsů obecných, kteří hnízdí v úzkých prostorách pod rozpálenými střechami bytových domů. "Mláďata se v rozžhavených dutinách tlačí u vletových otvorů a padají dolů," sdělila předsedkyně Rady Národní sítě záchranných stanic Marta Kroča Bryndová.

Například stanice Huslík ve Středočeském kraji přijala v neděli více než 70 zvířat. Vozidla záchranné stanice Falco v Ústeckém kraji pak v neděli najela přes 2200 kilometrů, dispečeři vyřídili více než 315 telefonátů a stanice přijala 135 živočichů v nouzi.

Záchranná stanice Drosera Bublava v Karlovarském kraji o víkendu vyřídila přes 140 telefonátů. Podle hlášení zdejších pracovníků nacházeli lidé na zemi velké množství ptačích mláďat vypadlých z hnízd, z nichž část pád na zem nepřežila.

"Každý může zvířatům ve svém okolí pomoci jednoduše: stačí na zahradu, dvůr nebo okenní parapet umístit mělkou a stabilní misku s čistou vodou, kterou je nutné jednou denně měnit. Tento jednoduchý krok může zachránit životy stovek přehřátých ptáků i drobných savců," vyzvala veřejnost Bryndová.

Provoz Národní sítě záchranných stanic je z více než dvou třetin financován ze soukromých darů veřejnosti, dotace od státu pokrývají pouze minoritní část nákladů. Veřejnost může záchranným stanicím pomoci finančním darem na účet sbírky Zvíře v nouzi s číslem 33553322/0800 nebo na darovacím portálu. Centrální dispečink a vyhledávač spádové záchranné stanice lze najít na webových stránkách projektu.

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