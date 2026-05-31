Začnou přípravné práce na rozšíření zoo v Liberci, stavba nejdřív za tři roky

31.5.2026 19:15 | LIBEREC (ČTK)
Vchod do Zoo Liberec.
Zoo v Liberci zahájí první přípravné práce na svém rozšíření o Údolí ohrožené divočiny. Projektová příprava zřejmě potrvá ještě další dva roky, stavba by tak mohla začít v roce 2029, řekl ČTK ředitel zahrady David Nejedlo. Výstavba bude rozdělená na etapy, jen náklady na první si vyžádají do 300 milionů korun. Po dokončení Údolí ohrožené divočiny se plocha zahrady v porovnání se současností téměř zdvojnásobí. Pro nejstarší zoo v ČR s více než 120letou historií jde o největší rozvojový projekt za posledních více než 60 let.
 
Příští týden začne najatá firma dělat menší terénní úpravy a prořezávat les po obvodu území, kde bude Údolí ohrožené divočiny. "Bude probíhat nějaká selektivní těžba, tak abychom to území měli připravené pro budoucí výstavbu," řekl Nejedlo.

Cílem projektu je rozšíření zoo ze současných zhruba 14 hektarů o dalších 13 hektarů. V Údolí ohrožené divočiny chce zahrada proměnit nevyužívané zalesněné údolí za Sovovou ulicí, do něhož spadá i bývalý přírodní amfiteátr. Se současnou zoo ho propojí lávka. V první etapě vznikne základní infrastruktura, výběh tygra ussurijského, přírodní obory pro kopytníky, herní palouk pro děti a částečně obnovy se dočká také amfiteátr, který se v budoucnu stane místem letových ukázek dravců a vzdělávacích programů pro návštěvníky.

V několika navazujících etapách chce zoo vybudovat další přírodně pojaté expozice pro chladnomilné druhy zvířat, jako jsou medvědi, vlci, rosomáci, sněžní levharti, pandy červené, menší kočkovité šelmy nebo primáti přizpůsobení chladnějším oblastem světa. Nejedlo předpokládá, že stavba potrvá deset až 15 let.

Od současného areálu se bude nová část lišit tím, že pavilony pro zvířata nebudou v expozicích dominantním prvkem. "Je zájem je skrýt, protože jde o to, aby se v první řadě prezentovala zvířata a ne stavba, architektura. Snažíme se, aby celkově i scéna, kterou tam tvoříme, vytvářela pocit spíš toho přírodního biotopu, než nějakého architektonického prostoru," řekl ČTK architekt z ateliéru AND Vratislav Danda, který se na projektové přípravě podílí. Do přírodního prostředí chtějí stavbaři podle něj zakomponovat i vyhlídky či stavby související s provozem nové části zoo.

