https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zajem-o-auta-na-lpg-roste-jejich-prodej-loni-vzrostl-o-41-procent
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zájem o auta na LPG roste, jejich prodej loni vzrostl o 41 procent

20.1.2026 12:20 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | David Villa / Flickr
Zájem o osobní automobily s pohonem na zkapalněný ropný plyn (LPG) se v Česku zvyšuje. Jejich prodej loni rostl o 41 procent na 6455 prodaných aut, celkem jezdilo v ČR ke konci roku 123 000 vozů s tímto pohonem. Tržní podíl aut s motorem na LPG ale zůstává nízký, loni se zvýšil na 2,6 procenta z 1,98 procenta v roce 2024. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnilo Centrum dopravního výzkumu (CDV).
 
"Rekordní počet registrací LPG vozidel potvrzuje, že část motoristů stále hledá cenově dostupnou alternativu ke konvenčním pohonům. LPG dnes oslovuje především zákazníky, kteří kladou důraz na nízké provozní náklady a jednoduchou techniku. Jeho další rozvoj bude záviset především na nabídce výrobců a na vývoji cen pohonných hmot," uvedl ředitel CDV Jindřich Frič.

Mezi osobními auty, která lidé a firmy koupili v loňském roce, nadále převažovala ta s benzinovým motorem s tržním podílem 67,6 procenta, naftové motory měly podíl 19,8 procenta. Podíl elektromobilů byl 5,55 procenta, auta na LPG měla podíl 2,6 procenta.

CDV upozornilo na to, že trh s auty na LPG je silně koncentrovaný, tento typ pohonu nabízí jen málo výrobců. Téměř tři čtvrtiny registrovaných aut byly značky Dacia, a to 4895 vozů. Druhý Renault loni zaznamenal 1524 prodaných aut na LPG.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
nabíjení elektromobilu Foto: Gustavo Fring Pexels Německo nabídne rodinám s nižšími příjmy subvence na nákup elektromobilů Čínský pracovník kontroluje elektromobily na montážní lince Foto: ChinaImages Depositphotos Kanada sníží cla na čínské elektromobily, Čína na zemědělské produkty z Kanady Elektromobil Škoda Enyaq iV Foto: Depositphotos Průměrné emise CO2 z nových aut v Česku loni klesly o 3,8 procenta

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist