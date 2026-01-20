Zájem o auta na LPG roste, jejich prodej loni vzrostl o 41 procent
20.1.2026 12:20 (ČTK)
Foto | David Villa / Flickr
Mezi osobními auty, která lidé a firmy koupili v loňském roce, nadále převažovala ta s benzinovým motorem s tržním podílem 67,6 procenta, naftové motory měly podíl 19,8 procenta. Podíl elektromobilů byl 5,55 procenta, auta na LPG měla podíl 2,6 procenta.
CDV upozornilo na to, že trh s auty na LPG je silně koncentrovaný, tento typ pohonu nabízí jen málo výrobců. Téměř tři čtvrtiny registrovaných aut byly značky Dacia, a to 4895 vozů. Druhý Renault loni zaznamenal 1524 prodaných aut na LPG.
