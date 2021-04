Žalobou kvůli dieselgate by se měl zabývat soud v Mladé Boleslavi

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | SMG / Shutterstock Emisní skandál propukl před pěti lety, 18. září 2015, když americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) oznámila, že v automobilech koncernu Volkswagen objevila zařízení, které dokáže ovlivnit množství vypouštěných emisí. Software umí rozpoznat, že automobil prochází emisním testem, během něhož vypouštěné škodlivé látky automaticky sníží.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Žalobou společnosti Safe Diesel, která zastupuje české majitele vozů z koncernu Volkswagen zasažené kauzou dieselgate, by se měl zabývat Okresní soud v Mladé Boleslavi. Obvodní soud pro Prahu 8 mu případ postoupil, protože se nepovažuje za místně příslušný ho řešit, sdělil ČTK mluvčí soudu Michal Novotný. Naftové vozy koncernu byly vybaveny softwarem, který sloužil k manipulaci s emisemi. Safe Diesel žádá náhradu škody od koncernových automobilek.

"Obvodní soud pro Prahu 8 vyslovil svoji místní nepříslušnost a zároveň rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Mladé Boleslavi," uvedl Novotný.

Obvodní soud v případě první vlny žadatelů konstatoval v polovině předloňského roku, že firma Volkswagen uznala nároky v hodnotě přes půl miliardy korun. Bylo to však proto, že se společnost v požadované lhůtě k žalobě nevyjádřila. Odvolací soud rozsudek zrušil, následně to potvrdil i Nejvyšší soud. Okresní soud by tak měl o nárocích na odškodnění rozhodovat znovu.

Ke sporu s koncernem Volkswagen se připojily tisíce lidí, celkem podle dostupných informací žádají zhruba 1,5 miliardy korun. V Německu nebo Spojených státech už automobilisté odškodnění dostali, v ČR nikoliv. V Česku se prodalo zhruba 165 000 z celkem 11 milionů dotčených vozidel.

Emisní skandál propukl před pěti lety, 18. září 2015, když americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) oznámila, že v automobilech koncernu Volkswagen objevila zařízení, které dokáže ovlivnit množství vypouštěných emisí. Software umí rozpoznat, že automobil prochází emisním testem, během něhož vypouštěné škodlivé látky automaticky sníží.

reklama