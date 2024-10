Zálohování PET lahví přinese obcím ekonomické ztráty. Je to jedna z mála komodit, kterou lze zpeněžit, uvedl předseda Svazku obcí pro komunální služby

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Zálohovat PET lahve není správný krok. Poškodí dlouho a nákladně budovaný systém na třídění odpadu a přinese obcím ztráty v systému hospodaření s odpady, řekl ČTK místostarosta Třebíče Pavel Janata (KDU-ČSL), který je zároveň předsedou představenstva Svazku obcí pro komunální služby. Svazek sdružuje přes 160 obcí, oficiálně se proti zálohování postavil."PET lahve jsou jednou z mála komodit, které lze dnes ještě pořád zpeněžit. U ostatního plastu i papíru jsme rádi, když nám to někdo odebere, natož aby za to platil," řekl Janata. Představenstvo svazku podle něj už v září přijalo usnesení, kterým podpořilo negativní postoj Sdružení místních samospráv k zálohování. "A to stanovisko svazku bylo odesláno na ministerstvo životního prostředí. Když to hodně zestručním, nesouhlasíme s tím," řekl Janata.

Vznik zálohového systému má zavést novela zákona o obalech, kterou včera schválila vláda. Cílem je zvýšení míry recyklace a omezení množství odpadu v přírodě. Úprava je součástí dlouhodobé snahy o naplnění cílů Evropské unie v odpadovém hospodářství a cirkulární ekonomice. Unijní směrnice požaduje, aby do roku 2029 bylo zpětně odebráno minimálně 90 procent hmotnosti plastových nápojových lahví. V případě, že Česká republika těchto cílů nedosáhne, bude povinna zavést zálohový systém.

V současné době se Česko pohybuje pod touto hranicí, a to jak u plastových lahví, tak u kovových plechovek. "Za celou republiku se těchto obalů vrátí 70 až 75 procent. Samozřejmě, 90 to není, ale je otázka, jestli to zálohování má šanci 90 procent zajistit," dodal Janata.

