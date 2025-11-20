Zastupitelé Hradištka odmítli těžbu štěrkopísku, připojují se i další obce
"Založili jsme sdružení obcí, které jsou dotčené potenciální těžbou, město Sadská, obec Třebestovice, obec Poříčany, přidaly se k nám ještě Hořany a Velenka," řekl ČTK starosta Hradištka Vlastimil Šesták (Hradištko a Kersko – Můj domov). Společně podle něj budou žádat o zamítnutí zjišťovacího řízení. Část obav se podle něj týká i ztráty genia loci Kerska. "Středočeský kraj zde za nemalé peníze koupil a zrekonstruoval chatu Bohumila Hrabala, vede tudy oblíbená naučná stezka Bohumila Hrabala," poukázal Šesták na možné dopady na turismus. Za problematické považuje i možné ohrožení místního minerálního pramene, dopravní zátěž nebo vliv na postupné usychání lesů kvůli snížení hladiny spodní vody.
Společnost tento týden v reakci na nesouhlasné reakce vydala prohlášení, ve kterém odpovídá na nejčastější body. Uvádí, že k projektům byla vypracovaná veřejně dostupná dokumentace zahrnující veškeré studie a posudky zpracované autorizovanými osobami. "Vyvrací tvrzení, která nyní z různých stran zaznívají," uvedl v prohlášení za společnost Petr Pešek. Například podle hydrogeologického posouzení těžba neovlivní zdroje vody v okolních obcích. "Ložisko Pískový vrch a Hradištko jih jsou nad hladinou podzemní vody, takže tam ani o ovlivnění podzemní vody nelze uvažovat, a Hradištko sever je sice ložisko pod hladinou podzemní vody, ale jeho mocnost je čtyři až šest metrů a dle hydrogeologického posouzení neovlivní vodní zdroje," uvedla mimo jiné společnost. Rovněž sdělila, že se nebrání smysluplné diskusi k projektům se zastupiteli obcí nebo autory petice.
reklama