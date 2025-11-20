https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zastupitele-hradistka-odmitli-tezbu-sterkopisku-pripojuji-se-i-dalsi-obce
Zastupitelé Hradištka odmítli těžbu štěrkopísku, připojují se i další obce

20.11.2025 19:09 | HRADIŠTKO (ČTK)
Hradištko na Nymbursku nesouhlasí se záměrem těžby štěrkopísku, který v jeho katastru plánuje společnost HDTS Power. Zamítavé stanovisko zašle krajskému úřadu Středočeského kraje. Obec chce zároveň o nesouhlasu a peticích proti těžbě informovat Lesy ČR, správce lesních pozemků vytipovaných pro těžbu, požádá je, aby je pro těžbu neposkytla. Součástí usnesení, které ve středu přijali zastupitelé obce, je i jejich závazek nesouhlasu se změnou územního plánu ve prospěch jakékoli těžby na lesních pozemcích. Jednání zastupitelů se účastnilo asi 80 lidí, zajímali se o další kroky obce a postup povolovacího procesu.
 
Záměry vyvolaly v posledních dnech řadu odmítavých reakcí v Hradištku i okolních obcích, vznikly i petice. Obavy se týkají zejména poklesu hladin podzemní vody, zvýšení prašnosti, hlukové zátěže a znehodnocení lesních ekosystémů a rekreačního prostoru Kerska. Plán těžby se týká dvou ložisek o rozloze 13 a 48 hektarů v lokalitě Hradištko jih, Hradištko sever a Pískový vrch. Oba projekty nyní procházejí povolovacím procesem. Krajský úřad zahájil zjišťovací řízení, dotčené obce a další subjekty mohou u většího ze záměrů podávat připomínky do 24. listopadu. Úřad by pak měl rozhodnout, zda je nutné posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy tzv. velká EIA.

"Založili jsme sdružení obcí, které jsou dotčené potenciální těžbou, město Sadská, obec Třebestovice, obec Poříčany, přidaly se k nám ještě Hořany a Velenka," řekl ČTK starosta Hradištka Vlastimil Šesták (Hradištko a Kersko – Můj domov). Společně podle něj budou žádat o zamítnutí zjišťovacího řízení. Část obav se podle něj týká i ztráty genia loci Kerska. "Středočeský kraj zde za nemalé peníze koupil a zrekonstruoval chatu Bohumila Hrabala, vede tudy oblíbená naučná stezka Bohumila Hrabala," poukázal Šesták na možné dopady na turismus. Za problematické považuje i možné ohrožení místního minerálního pramene, dopravní zátěž nebo vliv na postupné usychání lesů kvůli snížení hladiny spodní vody.

Společnost tento týden v reakci na nesouhlasné reakce vydala prohlášení, ve kterém odpovídá na nejčastější body. Uvádí, že k projektům byla vypracovaná veřejně dostupná dokumentace zahrnující veškeré studie a posudky zpracované autorizovanými osobami. "Vyvrací tvrzení, která nyní z různých stran zaznívají," uvedl v prohlášení za společnost Petr Pešek. Například podle hydrogeologického posouzení těžba neovlivní zdroje vody v okolních obcích. "Ložisko Pískový vrch a Hradištko jih jsou nad hladinou podzemní vody, takže tam ani o ovlivnění podzemní vody nelze uvažovat, a Hradištko sever je sice ložisko pod hladinou podzemní vody, ale jeho mocnost je čtyři až šest metrů a dle hydrogeologického posouzení neovlivní vodní zdroje," uvedla mimo jiné společnost. Rovněž sdělila, že se nebrání smysluplné diskusi k projektům se zastupiteli obcí nebo autory petice.

