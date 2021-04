Zastupitelstvo Vážan nad Litavou rozhodlo o koupi pozemku se skládkou

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zastupitelé Vážan nad Litavou minulý týden rozhodli o koupi pozemku s nelegální skládkou vesměs stavební suti, která je v katastru obce, a to za 6,9 milionu korun. ČTK to řekl starosta obce Václav Matyáš. O pozemku pod skládkou v minulosti rozhodoval soud. V lokalitě by v budoucnu mohly vzniknout třeba sjezdy pro bicykly.

Skládka je na sedmi hektarech, z nichž tři hektary v minulosti po rozhodnutí soudu propadly státu, který je následně přenechal obci. O čtyřech zbývajících se nyní jedná. Zastupitelstvo odsouhlasilo koupi od spolku Bike Park, který je vlastníkem.

"Rozhodli jsme jednomyslně. Do týdne bychom měli podepisovat kupní smlouvu. Následující zastupitelstvo by pak mělo schvalovat úvěr, který si na to vezmeme," uvedl starosta. Úvěr by měl být na celou částku, tedy 6,9 milionu korun.

Pět dotčených pozemků pod skládkou původně vlastnil SVS Delta Racing Team, který však při budování motokrosové dráhy v místě podle soudů poškodil životní prostředí. Spolek podle soudů v lokalitě umožnil nelegální navážení suti, která sesuvem poškodila desítky dalších parcel. Spolek podle soudů začal s navážením suti v roce 2012, trvalo do 2016. Okresní soud ve Vyškově rozhodl o propadnutí pěti dotčených pozemků v roce 2018. Jeden z pozemků ale už dříve spolek vyčlenil právě do Bike Parku. Odvolací soud později rozhodnutí o propadnutí pozemků státu potvrdil, pozemek Bike Parku ale z rozhodnutí vyčlenil. Právě o jeho koupi zastupitelstvo rozhodlo.

Z částky 6,9 milionu korun by až dva miliony mohl přispět podle úterního vyjádření hejtmana kraje Jana Grolicha (KDU-ČSL) i kraj, hejtman uvedl, že se o tom ale ještě bude jednat. Uvedl, že v místě je ohrožený suchý poldr a že by bylo možné dále čerpat i dotace z kraje na zadržování vody v krajině.

Starosta uvedl, že v místě by v budoucnu mohly vzniknout například sjezdy pro kola nebo naučná stezka. Obec chce v budoucnu podle něj koupit i další parcely, kterých se sesuv navážky dotknul. I proto si podle něj chce obec vzít úvěr v plné výši.

Sesuv skládky překryl zemědělskou půdu i jiných vlastníků, šlo asi o čtyři desítky zasažených parcel o rozloze 26.000 metrů čtverečních. Zasypal také více než 100 metrů potoka. Navážka podle obce ohrožuje i suchý poldr, který tam nechala vybudovat.

Vážany nad Litavou leží asi tři kilometry jihozápadně od Slavkova u Brna. Mají asi 700 obyvatel, zastupitelstvo je sedmičlenné.

