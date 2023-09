Záznam z fotopasti potvrdil výskyt vlka v nejméně navštěvované části CHKO Brdy

Zdroj | AOPK ČR Vlk zachycený fotopastí v Brdech.

V Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy byl potvrzen výskyt vlka. Doložily to záznamy z fotopastí v centrální části území, které je nejméně navštěvované, informovala dnes ČTK mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šulová.

Občasné zprávy podle ní delší dobu naznačovaly, že by vlci mohli mít o toto chráněné území zájem. Pro vlka totiž lesnatá krajina bez významného osídlení a s dostatkem přirozené potravy představuje vhodné a přirozené prostředí k životu.

"Pro lesy v Brdech je přítomnost vlků určitě dobrá zpráva. Živí se totiž především prasaty divokými, srnci či jeleny, kteří doslova spásají mladé stromky a působí tak velké škody lesníkům i zemědělcům. Přemnožená spárkatá zvěř tvoří přes 90 procent vlčího jídelníčku. Přítomnost vlků tedy může v důsledku znamenat i pestřejší a druhově bohatší lesy," uvedl vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer.

Teritorium vlka bývá až několik set kilometrů čtverečních velké. Zejména mladí jedinci jsou schopni krajinou urazit i stovky kilometrů při hledání místa, kde by se mohli usadit. Vlci se mnohdy pohybují i v turisticky hojně navštěvovaných oblastech, jako je Šumava, přímá setkání jsou ale spíš vzácností. Při pobytu v přírodě by lidé měli mít své psy na vodítku a neměli by po sobě zanechávat odpadky a zbytky jídla.

Podle Fišera jsou pro krajinu potřeba jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci jako vrcholoví predátoři. "Chovatelům hospodářských zvířat doporučujeme, aby svá stáda před velkými šelmami preventivně zabezpečili. Na to stát poskytuje dotace, chovatelé mají také nárok na náhradu škod v případě vlčího útoku," dodal Fišer.

