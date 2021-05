Zbloudilou velrybu v Temži museli záchranáři utratit

Zbloudilé velrybí mládě, které se angličtí záchranáři od nedělního večera snažili z řeky Temže nasměrovat zpět k moři, muselo být utraceno. Zdravotní stav čtyřapůlmetrového plejtváka malého se rychle zhoršoval a nebyla naděje, že se mu v řece protékající Londýnem podaří přežít, napsala agentura Reuters.

Ztracené velryby si poprvé v neděli večer všimli lidé ve zdymadle v londýnském obvodu Richmond, na jihozápadě britské metropole. Záchranáři na vyproštění velryby pracovali několik hodin a následně jí pomohli necelé dva kilometry zpátky po proudu k ústí Temže. Kytovec však zamířil opět proti proudu a znovu uvázl.

