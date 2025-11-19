Zdopravy: Silničáři mají souhlas MŽP i k rozšíření D11 v úseku Jirny - Poděbrady
19.11.2025 09:50 (ČTK)
Podle podmínek ministerstva má ŘSD sladit plány s výstavbou vysokorychlostní tratě Běchovice - Poříčany. V úseku Mochov - Bříství a Bříství - Poříčany má navrhnout nové přemostění dálnice. ŘSD plánuje upravit nynější protihlukové stěny a plánuje nové, upravit bude muset všechny mimoúrovňové křižovatky a mosty. Součástí záměru je také odpojení a napojení odpočívek Bříství a Vrbová Lhota.
Rozšíření D11 chystá ŘSD kvůli rostoucí automobilové dopravě i s ohledem na očekávaný přesun části vozidel mířících na Moravu z dálnice D1 přes Brno na trasu po D11 a budované D35. Stavba naváže na chystané rozšíření D11 z Prahy do Jiren, které už stanovisko EIA má a jehož výstavba má začít v roce 2028.
