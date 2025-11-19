https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zdopravy-silnicari-maji-souhlas-mzp-i-k-rozsireni-d11-v-useku-jirny-podebrady
Zdopravy: Silničáři mají souhlas MŽP i k rozšíření D11 v úseku Jirny - Poděbrady

19.11.2025 09:50 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ŠJů / Wikimedia Commons
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) může rozšířit dálnici D11 na šest jízdních pruhů také v 32,8 kilometru dlouhém úseku Jirny - Poděbrady. Vyplývá to ze stanoviska ministerstva životního prostředí (MŽP) k posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA), na který upozornil server Zdopravy.cz. Už dříve ŘSD dostalo souhlasné stanovisko pro rozšíření úseku Praha - Jirny.
 
Podle stanoviska ministerstva životního prostředí musí ŘSD pro další stupně přípravy, samu stavbu a následný provoz splnit 39 podmínek. Dálnici D11 v úseku Jirny - Poděbrady chce ŘSD začít rozšiřovat v roce 2030, počítá s pracemi na čtyři etapy. Odhadované náklady zatím silničáři neuvedli.

Podle podmínek ministerstva má ŘSD sladit plány s výstavbou vysokorychlostní tratě Běchovice - Poříčany. V úseku Mochov - Bříství a Bříství - Poříčany má navrhnout nové přemostění dálnice. ŘSD plánuje upravit nynější protihlukové stěny a plánuje nové, upravit bude muset všechny mimoúrovňové křižovatky a mosty. Součástí záměru je také odpojení a napojení odpočívek Bříství a Vrbová Lhota.

Rozšíření D11 chystá ŘSD kvůli rostoucí automobilové dopravě i s ohledem na očekávaný přesun části vozidel mířících na Moravu z dálnice D1 přes Brno na trasu po D11 a budované D35. Stavba naváže na chystané rozšíření D11 z Prahy do Jiren, které už stanovisko EIA má a jehož výstavba má začít v roce 2028.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

