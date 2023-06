Ze zoo v Děčíně utekla skupina opic. Dvě odchytili, šest jich je mimo areál

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Z výběhu v zoologické zahradě v Děčíně uprchla skupina opic, šest jich je mimo areál. Policie vyšetřuje muže, který je podezřelý, že poničil elektrický ohradník, čehož zvířata využila k útěku. Muž je v policejní cele. ČTK to řekla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Z devítičlenné skupiny makaků chocholatých se dva podařilo odchytit, jedna samice zůstala v areálu zoo, která je dočasně uzavřená, řekla ČTK Alena Houšková, mluvčí organizace, která upozorňuje občany, aby se nepokoušeli zvíře chytat.Opice se zřejmě budou snažit lidem vyhýbat, v případě stresu ale nelze vyloučit, že by se chtěly bránit. "Mají silné zuby, mohou být nebezpečné," uvedla Houšková. Zoo prosí majitele psů, aby se při venčení vyhnuli lokalitě Pastýřské stěny. Pokud zvíře kdokoliv uvidí, může volat na telefonní čísla 603 249 680 nebo 605 866 686. "Skutečně se nám občané ozývají a my tak mapujeme pohyb opic. Prosíme ale, aby se sem nehrnuli lidé toužící zvířata na svobodě spatřit či je vyfotit," zdůraznila mluvčí.

Zoologové zatím zvolili vyčkávací taktiku. Zvířata dostávají v pravidelných časech žrádlo, předpokládá se, že se proto budou chtít vrátit. Připraven je i veterinář s uspávací injekcí.

Policie přijala oznámení od děčínských strážníků o tom, že pátrají po neznámé osobě, která měla po zavírací době v zoo poškodit elektrický ohradník z výběhu opic, v pondělí kolem 21:00. Asi o půl hodiny později vypátrali strážníci podezřelého u nedaleké restaurace na Pastýřské stěně. Na člověka u objektu upozornil policista v civilu. Policie následně zadržela dvaačtyřicetiletého muže, kterého umístila do policejní cely. Test na přítomnost drog v těle u něj vyšel s pozitivním výsledkem na THC. "Děčínští policisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a prověřují veškeré další okolnosti případu, včetně výše škody a zjištění motivu, který vedl muže k vypuštění opic z výběhu," uvedla Kubíčková.

