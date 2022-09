Zeleň na Havlíčkově náměstí bude zalévat voda z průsaků do tzv. kolektoru

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zeleň v parku na Havlíčkově náměstí v Praze 3 se bude nově zalévána vodou z průsaků do podzemního takzvaného kolektoru, kterým vedou potrubí a další inženýrské sítě. V zemi vznikly dvě nádrže, do kterých se voda sbírá a z nichž se následně čerpá k zalévání. Nabírat si ji zde bude také městská firma Pražské služby (PSAS) ke kropení ulic. V budoucnu by se jí mohly splachovat i toalety v nedaleké škole, kterou chce radnice opravit. Novinářům to řekl starosta Prahy 3 Jiří Ptáček a šéf městské firmy Kolektory Praha Petr Švec.

"Většina závlahových systémů funguje na pitnou vodu, a ta stojí poměrně hodně peněz. Shodou okolností tady na náměstí končí kolektor. A Kolektory Praha mají opačný problém než my. Zatímco nám voda schází, jim tam přebývá," řekl Ptáček.

Firma každý den z kolektoru vyčerpá okolo 40 metrů krychlových vody, která prosakuje. Tu následně přečerpávala do kanalizace, za což musela platit. Radnice se proto se společností domluvila, že vodu využije. V podzemí vznikly dvě nádrže každá o objemu 36 metrů krychlových. "A vzhledem k tomu, že nespotřebujeme 40 kubíků odčerpané vody, tak si ji zde nabírají ještě PSAS a jezdí sem i naši zahradníci," řekl Ptáček.

Poprvé se podobný systém objevil před několika lety na Uhelném trhu v Praze 1, kde je rovněž v hloubce asi 30 metrů kolektor, z kterého se dá čerpat voda. "Jezdí si tam Pražské služby, ale tato lokalita (na Žižkově) je mnohem příznivější, je sem lepší doprava a mají odsud víc okruhů, které jezdí," řekl šéf kolektorů Petr Švec.

Ptáček rovněž řekl, že radnice plánuje opravit bývalou školu na Havlíčkově náměstí. "Součástí projektu revitalizace školy je to, že se prověřuje, zda je to realizovatelné, že bychom z těch retenčních nádrží mohli brát vodu. To by byl stabilní odběr vody i v zimě," řekl Ptáček. Na závlahu se prý používá nejvíc voda v létě, kdy jsou prázdniny, avšak na toaletách by se tím mohlo splachovat celoročně.

