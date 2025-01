Zemědělci na jihu Čech loni získali milion korun jako náhrady za útoky vlků

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zemědělci na jihu Čech loni získali téměř milion korun jako náhrady za škody, které jim způsobily útoky vlků. Je to zhruba o 150 000 korun více než o rok dříve. Vlk nejčastěji útočí na ovce. Řada zemědělců si však už pastviny zabezpečila elektrickým ohradníkem nebo si pořídila vycvičené psy, které vlky odradí. ČTK to řekl vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví jihočeského krajského úřadu Zdeněk Klimeš."Útoků vlků je méně, než tomu bylo před několika lety. Řada zemědělců totiž investovala do preventivních opatření, což sice stojí nemalé peníze, ale evidentně to funguje," uvedl. Loni krajský úřad zaplatil náhrady za útoky vlků ve 25 případech. Bylo to nejvíce žádostí za poslední roky. Před pěti lety zemědělci získali na kompenzacích za škody po útocích vlků téměř 1,3 milionu korun. Tehdy šlo o 15 případů. Narůstající počet žádostí je v kontrastu s klesajícím počtem útoků. Ale ovlivňuje to fakt, že řada farmářů dříve o kompenzacích nevěděla nebo o ně z různých důvodů nežádala.

Vlci se nejčastěji vyskytují v jižní části regionu na Šumavě a v Novohradských horách. Z monitoringu vyplývá, že nyní na Šumavě žije osm vlčích smeček. Přírodovědci nevylučují, že v Boleticích, které sousedí se Šumavou, je devátá smečka. "Minimální odhad počtu vlků na Šumavě je 30 včetně mláďat. Musím však upozornit, že toto jsou průběžná data ze zhruba šest měsíců trvajícího Vlčího roku 2024/2025, která se mohou ještě změnit," uvedl vedoucí oddělení zoologie národního parku Šumava Jan Mokrý.

Vlk potřebuje relativně velké teritorium a na jihu Čech si začínají navzájem konkurovat. Jeho nejčastější potravou bývají srny, jeleni nebo prasata. Pokud vlk nenajde kořist ve volné přírodě, hledá ji v zemědělských chovech. Kromě ovcí si vybírá třeba i telata. "Vlci řádí od Frymburku přes Slavkov až po Český Krumlov. Podle vyjádření místních farmářů jsou očití svědci, kteří se s vlkem setkali i ve dne," uvedl zemědělec z Větřní na Českokrumlovsku Jozef Boháč, jemuž vlk na konci listopadu roztrhal tele.

Vlci jsou schopni urazit stovky kilometrů. Například jednoho z monitorovaných šumavských vlků srazilo auto až u německého Hamburku. Šumavský národní park povolil na svém území řízený odstřel vlka. Šelmu, která nemá přirozeného predátora, však mohou zastřelit jen pověření lidé, a to v případě, že tyto šelmy například ztratí plachost nebo budou nebezpečné pro lidi.

reklama