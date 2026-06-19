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Zemědělci v okolí vodárenské nádrže Švihov omezili používání pesticidů

19.6.2026 14:27 | HULICE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Stribrohorak / Wikimedia Commons
Zemědělci v okolí vodárenské nádrže Švihov omezili používání pesticidů, tedy látek na ochranu polních rostlin. Ukázaly to závěry pilotního projektu ministerstva zemědělství a Povodí Vltavy, do nějž se zapojilo 18 zemědělských subjektů. Farmáři v letech 2019 až 2023 použili o 6,64 tuny vybraných pesticidních látek méně, než připouštějí limity. Dostali za to finanční kompenzace. V ročním průměru jde o pokles znečištění o 27 procent, řekli novinářům ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Podle Šebestyána by se tento příklad dobré praxe mohl rozšířit i na další vodárenské nádrže.
 
Projekt se zaměřil na ochranné pásmo nádrže Švihov, známé jako Želivka, která je největší vodárenskou nádrží ve střední Evropě a pitnou vodou zásobuje i Prahu. Zemědělci v okolí na rozsáhlých plochách pěstují hlavně kukuřici, řepku a brambory.

Farmáři zapojení do projektu se dobrovolně zavázali některé látky nepoužívat a dostali za to finanční kompenzaci. Podle Kubaly se roční náklady projektu pohybovaly mezi 50 a 60 miliony korun. Náhrady nebyly plošné, týkaly se určitých druhů plodin. Pokles znečištění potvrdil podle Kubaly pravidelný monitoring.

"Samozřejmě to nebylo celé pouze o tom, jaké se používají přípravky na ochranu rostlin, jaké jsou v nich určené látky, ale souviselo to i s úpravou osevních postupů, s úpravou toho, aby se energetické plodiny nepěstovaly na svažitých terénech, abychom zamezovali erozím a tak dále. Takže byl to celý komplex a soubor opatření," podotkl Kubala.

Na pilotní projekt navázal program společné zemědělské politiky, která stanovuje podmínky pro snížení pesticidové zátěže v povodí čtyř vodárenských nádrží. Kromě Švihova jde o nádrže Římov na Českobudějovicku, Opatovice na Vyškovsku a Vrchlice na Kutnohorsku. Ministerstvo podle Šebestyána nyní se zemědělci a vodohospodáři začíná jednat o podmínkách společné zemědělské politiky na další období po roce 2027.

Povodí Vltavy na Želivce také usiluje o snížení koncentrace fosforu z čistíren odpadních vod. Do projektu se zapojilo 16 obcí a společnost Voda Želivka, která provozuje úpravnu vody. Roční vstup celkového fosforu z čistírny odpadních vod se podle Kubaly díky opatřením vyplývajícím z projektu snížil zhruba o 1,5 tuny.

Vodárenská nádrž Švihov na Želivce dodává pitnou vodu téměř pro 1,5 milionu obyvatel Prahy, Středočeského kraje, Vysočiny a některých částí jižních a východních Čech. Vznikla v letech 1965 až 1975 a s celkovým objemem 309 milionů metrů krychlových vody je největší vodárenskou nádrží nejen v Česku, ale i ve střední Evropě. Pro ochranu množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti vody ve vodárenské nádrži jsou stanovena v jejím povodí ochranná pásma vodního zdroje. Součástí vodárenské nádrže Švihov jsou i představné nádrže Trnávka, Sedlice a Němčice.

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