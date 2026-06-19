Zemědělci v okolí vodárenské nádrže Švihov omezili používání pesticidů
Farmáři zapojení do projektu se dobrovolně zavázali některé látky nepoužívat a dostali za to finanční kompenzaci. Podle Kubaly se roční náklady projektu pohybovaly mezi 50 a 60 miliony korun. Náhrady nebyly plošné, týkaly se určitých druhů plodin. Pokles znečištění potvrdil podle Kubaly pravidelný monitoring.
"Samozřejmě to nebylo celé pouze o tom, jaké se používají přípravky na ochranu rostlin, jaké jsou v nich určené látky, ale souviselo to i s úpravou osevních postupů, s úpravou toho, aby se energetické plodiny nepěstovaly na svažitých terénech, abychom zamezovali erozím a tak dále. Takže byl to celý komplex a soubor opatření," podotkl Kubala.
Na pilotní projekt navázal program společné zemědělské politiky, která stanovuje podmínky pro snížení pesticidové zátěže v povodí čtyř vodárenských nádrží. Kromě Švihova jde o nádrže Římov na Českobudějovicku, Opatovice na Vyškovsku a Vrchlice na Kutnohorsku. Ministerstvo podle Šebestyána nyní se zemědělci a vodohospodáři začíná jednat o podmínkách společné zemědělské politiky na další období po roce 2027.
Povodí Vltavy na Želivce také usiluje o snížení koncentrace fosforu z čistíren odpadních vod. Do projektu se zapojilo 16 obcí a společnost Voda Želivka, která provozuje úpravnu vody. Roční vstup celkového fosforu z čistírny odpadních vod se podle Kubaly díky opatřením vyplývajícím z projektu snížil zhruba o 1,5 tuny.
Vodárenská nádrž Švihov na Želivce dodává pitnou vodu téměř pro 1,5 milionu obyvatel Prahy, Středočeského kraje, Vysočiny a některých částí jižních a východních Čech. Vznikla v letech 1965 až 1975 a s celkovým objemem 309 milionů metrů krychlových vody je největší vodárenskou nádrží nejen v Česku, ale i ve střední Evropě. Pro ochranu množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti vody ve vodárenské nádrži jsou stanovena v jejím povodí ochranná pásma vodního zdroje. Součástí vodárenské nádrže Švihov jsou i představné nádrže Trnávka, Sedlice a Němčice.
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