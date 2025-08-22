https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zemedelci-zasazeni-povodni-dostanou-185-milionu-korun-evropske-rezervy-do-konce-roku
Zemědělci zasažení povodní dostanou 185 milionů korun evropské rezervy do konce roku

22.8.2025 22:14 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Zemědělci postižení loňskou povodní by měli do konce letošního roku obdržet odškodné v celkové výši 185 milionů korun z evropské zemědělské rezervy. Materiál, na jehož základě kompenzace dostanou, tento týden schválila vláda. Na síti X to uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Peníze z evropské rezervy dostanou kromě zasažených zemědělců ze severní Moravy i pěstitelé zeleniny z Čech, konkrétně chřestu či křenu, upřesnil Výborný.
 
"Odškodné v celkové výši 185 milionů korun mohou dostat pěstitelé brambor, cukrové řepy, kukuřice na zrno, slunečnice, sóji, řepky, zeleniny a jednoletých a víceletých pícnin na orné půdě, jako je například jetel, či vojtěška. Jsou to ti, kterým spláchla loni v září úrodu povodeň," uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Žádosti o kompenzace z evropské rezervy mohou zemědělci podávat od 8. do 22. září. Peníze vyplatí zemědělcům Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Odhadovaná ztráta produkce dosahuje v ČR celkem zhruba 420 milionů korun. Vyplývá to z monitoringu škod provedeného ministerstvem ve spolupráci se zemědělským fondem a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Silné přívalové deště a následné záplavy způsobily značné škody zejména na produkci některých polních plodin a zeleniny.

Další odškodné v celkové výši 40 milionů korun dostanou zemědělci, kterým povodeň splavila ornici z polí, případně jejich pozemky zanesla sedimenty, kamením nebo popadanými stromy. Kompenzace se rovněž vztahuje na utonulá hospodářská zvířata. Jedná se o peníze, které poskytne ministerstvo zemědělství ze svého rozpočtu. Žádosti o podporu mohou farmáři podávat od 1. do 15. září 2025, odškodné by měli obdržet během letošního podzimu.

Povodně v září 2024 zasáhly především Moravskoslezský a Olomoucký kraj a částečně i další kraje. Vláda celkové škody vyčíslila na 70,6 miliardy korun. Evropský parlament už dříve schválil přidělení zhruba 2,8 miliardy korun České republice po loňských povodních, z peněz lze hradit například opravy veřejného majetku, jako jsou dopravní infrastruktura či školská a zdravotní zařízení nebo čištění postižených oblastí.

