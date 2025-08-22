Zemědělci zasažení povodní dostanou 185 milionů korun evropské rezervy do konce roku
Žádosti o kompenzace z evropské rezervy mohou zemědělci podávat od 8. do 22. září. Peníze vyplatí zemědělcům Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).
Odhadovaná ztráta produkce dosahuje v ČR celkem zhruba 420 milionů korun. Vyplývá to z monitoringu škod provedeného ministerstvem ve spolupráci se zemědělským fondem a Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Silné přívalové deště a následné záplavy způsobily značné škody zejména na produkci některých polních plodin a zeleniny.
Další odškodné v celkové výši 40 milionů korun dostanou zemědělci, kterým povodeň splavila ornici z polí, případně jejich pozemky zanesla sedimenty, kamením nebo popadanými stromy. Kompenzace se rovněž vztahuje na utonulá hospodářská zvířata. Jedná se o peníze, které poskytne ministerstvo zemědělství ze svého rozpočtu. Žádosti o podporu mohou farmáři podávat od 1. do 15. září 2025, odškodné by měli obdržet během letošního podzimu.
Povodně v září 2024 zasáhly především Moravskoslezský a Olomoucký kraj a částečně i další kraje. Vláda celkové škody vyčíslila na 70,6 miliardy korun. Evropský parlament už dříve schválil přidělení zhruba 2,8 miliardy korun České republice po loňských povodních, z peněz lze hradit například opravy veřejného majetku, jako jsou dopravní infrastruktura či školská a zdravotní zařízení nebo čištění postižených oblastí.
reklama