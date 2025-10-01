https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zemrela-britska-primatolozka-jane-goodallova-bylo-ji-91-let
Zemřela britská primatoložka Jane Goodallová, bylo jí 91 let

1.10.2025 20:59 | Londýn/Sacramento (Kalifornie) (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | U.S. Department of State / Flickr
Britská bioložka a ochránkyně přírody Jane Goodallová zemřela ve věku 91 let, informoval Institut Jane Goodallové na sociální síti Instagram. Britka zemřela přirozenou smrtí, uvedl institut nesoucí její jméno. Vědkyně, která bude připomínána jako ochránkyně zvířat a renomovaná výzkumnice šimpanzů, byla právě v Kalifornii na přednáškovém turné po Spojených státech, uvádí se v prohlášení institutu.
 
Goodallová svůj život zasvětila studiu chování šimpanzů, jemuž se dlouhá léta věnovala v přirozeném prostředí těchto tvorů, v národním parku Gombe v Tanzanii. Až do vysokého věku se angažovala v hnutí na ochranu zvířat.

Díky své houževnatosti a trpělivosti odhalila Goodallová řadu neočekávaných tajemství a zjistila, že šimpanzi toho mají s člověkem společného mnohem víc, než se do té doby soudilo. Její zásluhou se například svět dozvěděl, že šimpanzi nejsou striktními vegetariány nebo že umí používat jednoduché nástroje. Odhalila také odvrácenou stránku chování těchto zvířat, kterou je občasná agrese dominantních členů šimpanzích komunit vůči slabším jedincům s cílem zachovat si výsadní postavení ve skupině.

Spolu s již zesnulou Diane Fosseyovou, která se věnovala výzkumu goril, a Biruté Galdikasovou, jež se specializuje na výzkum orangutanů, patřila Goodallová mezi nejznámější vědkyně, jež se zasloužily o studium těchto pozoruhodných zvířat, jež jsou nejbližšími biologickými příbuznými člověka.

