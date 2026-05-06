Zlín bude rozporovat návrh akcelerační zóny pro stavbu fotovoltaické elektrárny
Záměr výstavby solární elektrárny v Malenovicích odmítli i zlínští radní. "V této fázi pořizování nelze samotný záměr akcelerační oblasti efektivně zastavit na úrovni obce či města, neboť se jedná o koncepční dokument celostátní úrovně, jehož pořízení i vydání je plně v kompetenci státu. Reálný prostor pro ovlivnění návrhu z pozice města spočívá především v uplatnění konkrétních připomínek a požadavků na úpravu podmínek využití území, případně v dílčí regulaci rozsahu vymezené plochy, například jejím zmenšení či zpřesnění hranic. Za tímto účelem jsme již založili i pracovní skupinu," uvedl náměstek primátora Vojtěch Volf (KDU-ČSL).
Úplné vyloučení akcelerační oblasti je podle radnice spíše nereálné, město však k návrhu vznese připomínky. "Navržená lokalita v Malenovicích se nachází na severně orientovaných svazích, což omezuje její energetický potenciál pro výrobu elektrické energie z fotovoltaiky. V kombinaci s významnými dopady na krajinný ráz, kvalitu životního prostředí a urbanistické uspořádání území proto ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína využijeme všech dostupných nástrojů k tomu, abychom vyloučili tuto plochu z akcelerační oblasti," uvedl primátor Jiří Korec (ANO).
Vládou navrhované akcelerační zóny, které mají v České republice urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren, narážejí ve Zlínském kraji na nesouhlas samospráv. Ze zveřejněných dokumentů vyplývá, že stát počítá ve Zlínském kraji s možným vznikem pěti akceleračních oblastí pro výrobu elektřiny z větrné energie, tři z nich zasahují i do sousedního Olomouckého kraje. Návrh akceleračních zón aktuálně na území celé republiky zahrnuje 80 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných elektráren. Dalších 14 chystaných zón má usnadnit budování solárních elektráren, šest z nich zasahuje na území Zlínského kraje. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června včetně. Veřejné projednání návrhu bude 15. května v Praze.
