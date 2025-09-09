Zlín chystá nový systém nakládání s odpady s třídicí linku a bioplynovou stanicí
Celkové náklady na zavedení nového systému se odhadují téměř na 800 milionů korun. "Do této částky je zahrnuta výstavba a zprovoznění celého řetězce nakládání s odpady - od třídicí linky až po bioplynovou stanici," uvedl mluvčí. Nový systém začne podle plánu v areálu skládky Suchý důl fungovat od roku 2030.
Motto projektu je Z popelnice do radiátoru. Jde o to, že odpad, který nyní končí v popelnici, může sloužit k výrobě tepla a elektřiny. "Každá popelnice ve Zlíně má svou hodnotu. Díky novému systému ji dokážeme využít naplno – ať už jde o recyklaci, bioplyn nebo výrobu tepla. Našim cílem je, aby lidé viděli konkrétní výsledky, tedy méně skládek, čistší ulice a jistotu, že se odpad z jejich domácností mění v užitečnou energii pro celé město," uvedl náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS).
