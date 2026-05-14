Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro výstavbu elektráren
"Jako Rada Zlínského kraje reagujeme na připomínky obcí, které se k návrhu ministerstva vyslovily. Respektujeme jejich postoje a nebudeme jim z pozice kraje do rozhodnutí zasahovat. Všechny připomínky odešleme zítra (ve čtvrtek) na ministerstvo," uvedl Holiš. Kraje mohou návrh připomínkovat do 15. května.
Kraj v připomínkách zmiňuje nedostatečné zohlednění důležitých dopravních a technických koridorů, které jsou součástí krajských zásad územního rozvoje. "Jedná se například o plánované silniční stavby nebo koridory pro plynovod," uvedl hejtman. V případě oblasti Lukoveček kraj navíc upozorňuje na možné negativní dopady na krajinu a životní prostředí. Navržená lokalita je v blízkosti přírodního parku Hostýnské vrchy a zasahuje na kvalitní zemědělskou půdu. "Výstavba větrných elektráren by mohla narušit krajinný ráz této oblasti," uvedl hejtman.
Krajští radní v souladu s usnesením krajského zastupitelstva podpořili stanoviska téměř tří desítek měst a obcí, které nesouhlasí s navrženým vymezením akceleračních oblastí. "Své připomínky mohou obce i občané na ministerstvo pro místní rozvoj zasílat ještě do 1. června 2026. Veškerá stanoviska obcí, spolků i občanů k připravovaným akceleračním oblastem, které Zlínský kraj obdržel nebo ještě do konce května obdrží, předá nejpozději do 1. června 2026 ministerstvu pro místní rozvoj, které je za jejich vyhodnocení a vypořádání zodpovědné," uvedla mluvčí.
Stát počítá ve Zlínském kraji s možným vznikem pěti akceleračních oblastí pro výrobu elektřiny z větrné energie. Budování solárních elektráren má v kraji usnadnit šest zón.
