Zlínský kraj začal s likvidací invazního stromu pajasanu žláznatého
Odborníci letos ve Zlínském kraji mapují výskyt stromu a připravují se na spolupráci s vlastníky dotčených pozemků. Prioritou je podle zástupců kraje ochrana přírodních rezervací a přírodních památek, kde by mohl pajasan poškodit ohrožené druhy rostlin a živočichů.
"Naším cílem je chránit druhovou rozmanitost krajiny a zachovat zdravé prostředí i pro budoucí generace. Pajasan je velmi houževnatý strom, který dokáže obsadit rozsáhlé plochy a potlačit přirozený ekosystém. Zbavit se ho není snadné, takže musíme postupovat systematicky," uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Renata Prchlíková (ANO).
S likvidací pajasanů už v regionu začaly také některé obce a města. Například v Hulíně na Kroměřížsku pomocí speciální injektáže ošetřili dva vzrostlé stromy rostoucí mezi domy. Krajský úřad o důležitosti likvidace pajasanu informoval i město Zlín. "O zapojení požádá také další samosprávy. Přidat se mohou rovněž občané – každý může nahlásit výskyt této invazní dřeviny prostřednictvím aplikace BioLog," uvedla Železníková.
Vlastníci zasažených pozemků by měli postupovat v souladu s regulacemi, které jsou na webu ministerstva životního prostředí. Poradit se mohou i s pracovníky krajského úřadu. "Pajasany se likvidují především cílenou aplikací herbicidu, kdy je účinná látka injektáží vpravena do kmene a postupně zničí celý kořenový systém. Stromy je nutné ponechat na místě několik měsíců, aby přípravek působil. Samotné pokácení nebo jiné mechanické metody nejsou příliš účinné," uvedla Magdaléna Šnajdarová z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu.
Původně se podle ní pajasany vysazovaly pro svou odolnost a rychlý růst do svahů kvůli erozi, větrolamů, k silnicím, železnicím i do měst. "Odtud se ale začaly nekontrolovaně šířit. Jeden strom může za rok vyprodukovat až několik stovek tisíc semen," doplnila Šnajdarová.
Opatření platné do konce roku 2029 počítá s pravidelnými kontrolami a navazujícími kroky. Likvidace pajasanu ve zvláště chráněných územích bude financována z prostředků Zlínského kraje a z Operačního programu Životní prostředí.
