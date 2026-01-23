https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/znecisteni-kejdou-ve-znojemske-nadrzi-dosahlo-hraze-voda-ve-znojme-je-dal-pitna
Znečištění kejdou ve znojemské nádrži dosáhlo hráze, voda ve Znojmě je dál pitná

23.1.2026 11:42 (ČTK)
Znečištění kejdou dosáhlo hráze znojemské vodárenské nádrže, Povodí Moravy kvůli tomu zvýšilo odtok z nádrže. Státní podnik o tom dnes informoval na svém webu. Voda ve Znojmě zůstává bez problémů pitná, kontaminovaná voda z nádrže se do vodovodní sítě vůbec nedostala, řekla ČTK mluvčí Vodárenské akciové společnosti (VAS) Iva Librová. Až 3000 metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, uniklo v pondělí na farmě u Podmyčí.
 
"Voda ve vodovodní síti je bez problémů pitná, lidé nemusí mít obavy. Kontaminovaná voda se do sítě vůbec nedostala, vše je zabezpečené," řekla Librová. Vodárenská společnost také dnes na webu uvedla, že vzhledem k mimořádné situaci na Znojemsku, která vyžaduje maximální intenzitu vzorkování, nebudou laboratoře VAS ve Znojmě do odvolání přijímat vzorky ke vzorkování pro veřejnost.

Znečištění v Dyji v týdnu proteklo národním parkem a ve středu se dostalo do znojemské vodárenské nádrže. I v ní by se znečištění mělo ještě značně rozředit. Mezi zdrojem znečištění a znojemskou přehradou je vzdušnou čarou zhruba 17 kilometrů, nicméně tok Dyje v národním parku výrazně meandruje. Nádrž samotná je pak asi pět kilometrů dlouhá a je v ní zhruba 2,5 milionu metrů krychlových vody.

Hráze, odkud vodárny odebírají vodu, dosáhlo znečištění podle Povodí Moravy o půlnoci, kdy nejvyšší koncentrace amoniaku, tedy čpavku, byla u dna. "Povodí Moravy proto okamžitě navýšilo odtok z nádrže Znojmo až na maximální kapacitu spodních výpustí a malé vodní elektrárny. V průběhu noci také navýšilo odtok z vodní nádrže Vranov. Cílem je naředit a urychlit posun znečištění z vodárenské nádrže Znojmo tak, aby byl negativní dopad na vodárenský odběr co nejmenší," uvedla mluvčí státního podniku Jana Kučerová.

Na farmě u Podmyčí na Znojemsku se jímka protrhla v pondělí, uniknout z ní mohlo až 3000 metrů krychlových kejdy, část do Dyje. Jímka měla asi 6000 metrů krychlových, částečně ale byla zapuštěná do země. Případem se zabývá policie pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

