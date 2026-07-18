Zoo Brno hledá uprchlého jeřába daurského, z výběhu uletěl ve středu
"Jeřáb u nás žije v nezasíťovaném výběhu. Zřejmě mu dorostly letky a z výběhu uletěl pravděpodobně ve středu. Bohužel jeho hledání je komplikované, protože tito ptáci mohou vzduchem urazit velké vzdálenosti. Za spolupráci veřejnosti ale budeme i nadále rádi," uvedl Bedřich.
Poté, co televize Nova v pátek odvysílala o uprchlém ptákovi reportáž, se na kontaktní telefonní číslo ozvaly desítky lidí. "Většinou volali, protože zahlédli 'divného ptáka', kterého si v přírodě nikdy nevšimli. Většinou se ale pomocí cílených dotazů podařilo dobrat k tomu, že šlo například o volavku nebo čápa. Proto jsme oznámení na facebooku doplnili o prosbu, aby spatřeného ptáka zkusili vyfotografovat nebo natočit," doplnil Bedřich.
Jeřáb daurský se v přírodě vyskytuje v Asii, zejména v Číně, Mongolsku, Rusku, Japonsku a Koreji. V přírodě se jedná o ohrožený druh, zejména kvůli vysychání a úbytku mokřadů a rozšiřování zemědělské půdy.
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