Zoo Brno odchovala tinamy koroptví, dosud poslední se v ČR vylíhly před 38 lety

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Carlos Riquelme / Flickr

Zoo Brno odchovala tinamy koroptví, dosud poslední mláďata tohoto druhu se v ČR vylíhla před 38 lety, sdělila mluvčí zahrady Věra Müllerová. Brněnská zoo je v současné době jedna ze šesti zahrad na světě, která tento barevně nenápadný druh chová. Pět je jich v Evropě, jedna v Jižní Americe."V České republice chovala tinamy koroptví naposledy v 80. letech Zoo Praha a posledních několik mláďat se podařilo vylíhnout v roce 1986. Odchov tohoto druhu v Zoo Brno je tedy velmi ojedinělou událostí," uvedl kurátor chovu ptáků Petr Suvorov.

Tinamy žijí v takzvaném polygynandrickém svazku - více samic se páří a klade vejce do hnízd více různých samců, kteří pak snůšku vysedí sami a obstarávají posléze celou "školku" s mláďaty. Jednotlivé druhy tinam snášejí různě zbarvená vejce. Ta jsou leskle porcelánová, mají syté barvy a mezi ptáky tak patří k nejkrásnějším. Dala by se připodobnit k velikonočním vajíčkům.

Skupina tinam v brněnské zoo ve dvou po sobě následujících sezonách nakladla v každé asi 50 hnědofialových vajíček, ale neseděly na nich. Vejce nebyla oplozená. "Ke konci roku 2023 jsme dovezli ze soukromého chovu kohouta s již prokázanými reprodukčními výsledky. Výsledkem bylo, že část vajec ze sezony 2024 byla již oplozená a kohout se opakovaně pokoušel je vysedět, což se zatím nepodařilo až do konce. Proto jsme vajíčka umístili do inkubátoru," uvedl Suvorov.

Chovatelům se zatím na jaře podařilo vylíhnout v inkubátoru čtyři mláďata, z nich tři přežila. Mláďata přitom potřebují specifickou péči. Po vylíhnutí je při odchovu ze začátku nutné do krmení přimíchat malou část rozředěného trusu rodičů, aby se jim vytvořila správná střevní mikroflóra.

Zajímavostí je, že samec a samice tinamy koroptví vypadají prakticky stejně. Určování pohlaví je velmi složité i z krevních vzorků a umí to jen několik laboratoří v Evropě.

Jsou to jediní běžci, kteří umí létat, a to díky krátkým a kulatým křídlům. Nejsou v tomto směru ale příliš obratní. "Traduje se, že když přelétává řeku a unaví se, spadne do vody a doplave na druhý břeh," uvedl Suvorov.

Na světě je aktuálně registrováno 48 druhů tinam, které žijí pouze v oblasti od Patagonie po Mexiko.

Tinama koroptví, někdy také nazývaná chilská, patří do řádu běžců, je tedy příbuzná pštrosa dvouprstého. Ve volné přírodě patří podle Červeného listu ohrožených druhů do kategorie "méně dotčený" hrozbou vyhynutí.

