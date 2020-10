Zoo Brno uspořádala online halloweenské krmení papoušků a bizonů i soutěž o nejhezčí dýni

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Foto | NengRedeye / Shutterstock

Součástí akce je také tradiční soutěž o nejhezčí dýni. "Stačí, když zájemce nahraje svůj výtvor na sociální sítě s hashtagy virtualnihalloween a zoobrno a my následně ty nejlepší oceníme tak, jako by se soutěž konala přímo v zoo," řekl Vaňáč. Příspěvky s fotografiemi mohou zájemci přidávat do nedělních 11:11.