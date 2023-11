Zoo Chleby na Nymbursku získala první zebru, má být zakladatelkou chovu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zoologická zahrada v Chlebech na Nymbursku chce založit chov zebry Böhmovy, minulý týden přijala první samici zebry v historii zahrady. Téměř roční Dory se narodila loni v prosinci v zoo ve Dvoře Králové. Do konce roku přibude do nového pavilonu samec, na jaře samice, do budoucna by mělo být v zoo menší stádo. ČTK o tom informovala Karolina Dufková ze zoo.

"Jelikož nebylo možné dovézt dvě zebry naráz, protože další přicestuje později z jiné zahrady, nejprve jsme do pavilonu nastěhovali dvě oslice. Ty mají za úkol nově příchozí uklidňovat svojí přítomností a zajistit jí společnost," uvedl lektor zoo Jaroslav Dufek. Samice si podle něj zvyká bez problémů. "Pokud to počasí umožní a aklimatizace bude probíhat dobře, měla by brzy využívat venkovní krytý prostor i prostranný výběh, kde ji spatří i návštěvníci," doplnil Dufek.

Soukromá zoologická zahrada v Chlebech, která se veřejnosti otevřela v červnu 1997, patří k menším zařízením svého druhu v Česku. Se stavbou pavilonu pro zebry začala loni na jaře, spolu s výběhem vyšel na 7,5 milionu korun. Budova je součástí expozice Savana, kterou mají doplnit například prasata savanová. Pavilon pro ně se nyní dokončuje. Největší dosavadní investicí zahrady je pavilon lva berberského otevřený v roce 2020.

Zebry Böhmovy se vyskytují ve volné přírodě v jihovýchodní Africe. Sdružují se ve větších skupinách spolu s antilopami a dalšími zvířaty, základem jejich společenského uspořádání jsou ale skupiny vedené jedním dominantním samcem.

reklama