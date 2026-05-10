Zoo Dvůr Králové oslavila 80 let od založení. Chystá nové safari s nosorožci

10.5.2026 20:45 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK)
Ilustrační foto
Foto | Lukáš Pavlačík / Safari Park Dvůr Králové
Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku chystá zhruba pětinové rozšíření areálu téměř na 90 hektarů. V nové patnáctihektarové části pod názvem Safari - Jih by většinu pozemků měl zabrat areál safari s volně žijícími nosorožci, buvoly či zebrami. Investici do nového safari zoo odhaduje na 120 milionů korun. Dílo by mělo být hotové v roce 2028. Oficiální zahájení projektu zoo naplánovala na neděli 10. května, kdy si připomíná 80 let od svého založení. Zoo v neděli také otevřela přebudovaný nosorožinec. ČTK to řekl ředitel komunikace, marketingu a vzdělávání zoo Michal Šťastný.
 
"Na novém území vzniknou ideální podmínky pro volný chov nosorožců i dalších velkých kopytníků," uvedl Šťastný. V areálu stavbaři vybudují asi půl kilometru dlouhou trasu, po níž budou návštěvníci projíždět vlastními auty nebo takzvanými safaribusy či afrikatrucky. Prodloužením projížďky se areál Afrického safari Josefa Vágnera, který má zatím asi 30 hektarů, podle zoo dostane na úroveň menších rezervací v Africe. Současná trasa pro auta je v safari a ve lvím safari dlouhá 5,5 kilometru.

Důležitým předpokladem pro vznik areálu Safari - Jih bylo přebudování nosorožince, který s chystanou novou částí safari sousedí. Z pavilonu, v němž může žít až 20 dospělých nosorožců, budou zvířata vycházet speciálním koridorem na rozsáhlé pastviny nového safari. Safari Park, který je světovým lídrem v chovu nosorožců, jich nyní chová 19. Z nich 13 je nosorožců černých východního poddruhu a šest je nosorožců jižních bílých. Z objektu, který již na pozemku Safari - Jih je, zoo udělá stáj pro buvoly a jiné kopytníky.

Rekonstrukce nosorožince začala v roce 2024 a z původního objektu z 80. let minulého století zbyly jen stěny. "Nosorožinec dostal novou střechu, okna, vzduchotechniku, brány a dělicí prvky, elektroinstalace, zabezpečení a větší boxy pro zvířata, která mají zásadně větší komfort," uvedl Šťastný. Nosorožinec je podle něj nejvíce zabezpečeným objektem v zoo. Chovatelé tím chtějí maximálně snížit riziko možného útoku na nosorožce kvůli rohovině. Poslední takový incident se stal v roce 2017 ve francouzské zoo Thoiry, kde pytláci zabili nosorožce a uřízli mu roh.

V rámci projektu Safari - Jih se o lesnaté údolí říčky Netřeby rozšíří i výběh v klasické části zoo. Zoo u výběhu již nákladem asi 12 milionů korun staví vyhlídkovou lávku, jejíž mostní konstrukci v budoucnu využije pro vstup do zoo od nového jižního vchodu. Za terénní vlnou v novém areálu safari bude také ukrytá speciální školka s různými dřevinami od keřů po menší stromy pro krmení zvířat.

Dalším záměrem zoo je v areálu Safari - Jih vybudovat takzvaný africký kemp. Zoo by tím rozšířila možnosti ubytování, které zatím v Safari Park Resortu nabízí v hotelu a kempu na severním okraji zahrady. Prvky a objekty nového kempu by měly být inspirované kempem v Keni, kde George Adamson v minulém století vypouštěl lvy do volné přírody, uvedl Šťastný. Kemp by zoo pravděpodobně otevřela až po roce 2028, sousedil by s městským Tyršovým koupalištěm.

Rekonstrukci nosorožince zoo zaplatila z dotace od Královéhradeckého kraje, který je vlastníkem zoo. "Safari - Jih bude financováno především z krajské dotace a z prostředků generovaných zahradou z odpisů," uvedl Šťastný. Dosud největší investicí zoo po roce 1989 byla expozice West Cape za 140 milionů korun otevřená v roce 2023. Na ploše přes 1,5 hektaru představuje přírodu jihozápadní Afriky.

Zoo se specializuje na Afriku a je nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve východních Čechách. V posledních letech eviduje rekordní návštěvy. Loni měla počtem 684 356 návštěvníků druhou největší návštěvnost v novodobé historii po rekordu 729 767 návštěvníků v roce 2024. Do začátku letošního května zoo navštívilo 111 000 lidí, což bylo na úrovni loňského roku.

