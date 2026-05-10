Zoo Dvůr Králové oslavila 80 let od založení. Chystá nové safari s nosorožci
Důležitým předpokladem pro vznik areálu Safari - Jih bylo přebudování nosorožince, který s chystanou novou částí safari sousedí. Z pavilonu, v němž může žít až 20 dospělých nosorožců, budou zvířata vycházet speciálním koridorem na rozsáhlé pastviny nového safari. Safari Park, který je světovým lídrem v chovu nosorožců, jich nyní chová 19. Z nich 13 je nosorožců černých východního poddruhu a šest je nosorožců jižních bílých. Z objektu, který již na pozemku Safari - Jih je, zoo udělá stáj pro buvoly a jiné kopytníky.
Rekonstrukce nosorožince začala v roce 2024 a z původního objektu z 80. let minulého století zbyly jen stěny. "Nosorožinec dostal novou střechu, okna, vzduchotechniku, brány a dělicí prvky, elektroinstalace, zabezpečení a větší boxy pro zvířata, která mají zásadně větší komfort," uvedl Šťastný. Nosorožinec je podle něj nejvíce zabezpečeným objektem v zoo. Chovatelé tím chtějí maximálně snížit riziko možného útoku na nosorožce kvůli rohovině. Poslední takový incident se stal v roce 2017 ve francouzské zoo Thoiry, kde pytláci zabili nosorožce a uřízli mu roh.
V rámci projektu Safari - Jih se o lesnaté údolí říčky Netřeby rozšíří i výběh v klasické části zoo. Zoo u výběhu již nákladem asi 12 milionů korun staví vyhlídkovou lávku, jejíž mostní konstrukci v budoucnu využije pro vstup do zoo od nového jižního vchodu. Za terénní vlnou v novém areálu safari bude také ukrytá speciální školka s různými dřevinami od keřů po menší stromy pro krmení zvířat.
Dalším záměrem zoo je v areálu Safari - Jih vybudovat takzvaný africký kemp. Zoo by tím rozšířila možnosti ubytování, které zatím v Safari Park Resortu nabízí v hotelu a kempu na severním okraji zahrady. Prvky a objekty nového kempu by měly být inspirované kempem v Keni, kde George Adamson v minulém století vypouštěl lvy do volné přírody, uvedl Šťastný. Kemp by zoo pravděpodobně otevřela až po roce 2028, sousedil by s městským Tyršovým koupalištěm.
Rekonstrukci nosorožince zoo zaplatila z dotace od Královéhradeckého kraje, který je vlastníkem zoo. "Safari - Jih bude financováno především z krajské dotace a z prostředků generovaných zahradou z odpisů," uvedl Šťastný. Dosud největší investicí zoo po roce 1989 byla expozice West Cape za 140 milionů korun otevřená v roce 2023. Na ploše přes 1,5 hektaru představuje přírodu jihozápadní Afriky.
Zoo se specializuje na Afriku a je nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve východních Čechách. V posledních letech eviduje rekordní návštěvy. Loni měla počtem 684 356 návštěvníků druhou největší návštěvnost v novodobé historii po rekordu 729 767 návštěvníků v roce 2024. Do začátku letošního května zoo navštívilo 111 000 lidí, což bylo na úrovni loňského roku.
