Zoo v Norimberku vypustila do české přírody dalších 19 ohrožených syslů

Syslové mají rádi terén s nízkou trávou, takže jsou pro ně ideálním místem k životu travnatá letiště či golfová hřiště. Na nich tito příbuzní veverek dobře vidí a jsou schopni včas zareagovat na nepřítele.

Experti z norimberské zoologické zahrady vypustili ve středu v Českém středohoří dalších 19 syslů obecných, které odchovali ve snaze o záchranu tohoto kriticky ohroženého druhu. Informovala o tom agentura DPA. Podle ní vypustila norimberská zoo od roku 2017 do české přírody už dříve asi 50 syslů.

Jedenáct samečků a osm samiček sysla obecného se narodilo letos v Norimberku a nyní bylo vypuštěno do české volné přírody. Syslové mají rádi terén s nízkou trávou, takže jsou pro ně ideálním místem k životu travnatá letiště či golfová hřiště. Na nich tito příbuzní veverek dobře vidí a jsou schopni včas zareagovat na nepřítele.

Kolonie syslů byly kdysi na území Čech a Moravy velmi početné. V polovině 50. let minulého století ale začali zemědělci tyto hlodavce považovat za škůdce a začali je hubit. Syslům uškodilo i scelování polí do velkých lánů, úbytek ploch s nízkým travním porostem či používání chemických prostředků.

V ČR se kolonie syslů snaží rozšířit Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v rámci záchranného programu, díky němuž se podařilo počet syslů v Česku výrazně zvýšit. Podle odhadu jich žije nyní v ČR na 6500.

Loni si vypouštění syslů do přírody vyzkoušeli i premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec, kteří sysly spolu s odborníky vypustili do volné přírody na letišti Raná na Lounsku. To je travnaté a využívá se především k plachtění.

