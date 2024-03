Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Prazak / Prazak / Wikimedia Commons Jeskyně Balcarka. / Jeskyně Balcarka se nachází v malebném krasovém žlebu nedaleko obce Ostrov u Macochy. Podzemní bludiště chodeb, puklin a dómů je vytvořeno ve dvou patrech. Vstupní portál jeskyně je významnou paleolontologickou a archeologickou lokalitou.

Zpřístupněné jeskyně v ČR letos zahájí jarní sezonu s předstihem, aby byly otevřené i na velikonoční svátky. Některé otevřeli už na Zelený čtvrtek, další od pátku. Všude bude mimořádně otevřeno i na Velikonoční pondělí, informoval mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.

Pět jeskyní Moravského krasu, tedy Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské a Výpustek, také jeskyně Na Turoldu u Mikulova a Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší otevřou podle prodloužené otevírací doby pro duben už od Velkého pátku 29. března. Pět jeskyní v Olomouckém kraji, tedy Javoříčské, Mladečské, Na Pomezí, Na Špičáku, Zbrašovské aragonitové a také Chýnovská jeskyně u Tábora mají otevřeno jako v dubnu od úterý do neděle už od Zeleného čtvrtku. "Bylo by škoda, když letos velikonoční svátky a prázdniny připadly už na březen, připravit turisty o možnost podívat se v rámci prvních jarních dní i do některé ze zpřístupněných jeskyní," uvedl ředitel Správy jeskyní ČR Lubomír Přibyl.

V Koněpruských jeskyních u Berouna v Českém krasu od Velkého pátku uvítá kromě krápníkového podzemí první návštěvníky i letošní největší novinka – Dům přírody Českého krasu. Nahradil původní provozní budovu a nabídne programy pro školy i veřejnost, interaktivní expozici o přírodě a historii chráněné krajinné oblasti a multifunkční sál pro výstavy i projekce.

Kromě tradičních prohlídek po pevných chodnících s elektrickým osvětlením si zájemci mohou vyzkoušet i ty zážitkové, a to v Moravském krasu. První z nich s názvem Po stopách Nagela ve Sloupsko-šošůvských jeskyních zahrnuje i dvanáctimetrový svislý žebřík, desetimetrovou ferratu po stěně jeskyně v místech, které podemlela voda, několik 'plazivek' nízkými průrvami i kus chůze podzemním tokem. Zážitková trasa Za tajemstvím jeskyně je také ve Výpustku u Křtin, kde s přilbami, čelovými světly a v podřepu zájemci uvidí dříve nepřístupnou Nízkou chodbu.

Letos jsou v plánu i kulturní akce v krasovém podzemí. Například v sobotu 20. dubna v jeskyni Na Špičáku vystoupí ženský pěvecký sbor Radost a v Koněpruských jeskyních bude prohlídka s poezií Mater Speciosa. V pondělí 22. dubna v Mladečských jeskyních zahraje Felix Slováček junior. V červnu od 5. do 9. budou jeskyně Moravského krasu hostit další ročník hudebního festivalu Čarovné tóny Macochy. Dómy Zbrašovských jeskyní o letních prázdninách opět oživí umělecké výtvarné instalace.

Za loňský rok si našlo cestu do 14 tuzemských jeskyní 714.424 lidí, zatímco předchozí rok to bylo 681.877. Nejvíc návštěvníků tradičně zamířilo do Punkevních jeskyní – a to 210.347, o 21.367 více než v předchozím roce. Druhými nejnavštěvovanějšími byly Koněpruské jeskyně se 77.696 příchozími.

