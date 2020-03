Zrušená promítání festivalu Jeden svět se přesouvají online

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Jeden svět Mezinárodně oceňovaný snímek o divoké včelařce Atidže nabízí nejen pohled na mizející řemeslo v dechberoucích sceneriích hornaté oblasti Severní Makedonie, ale je i silným podobenstvím o stavu naší civilizace.

Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, jehož vedení se rozhodlo přerušit konání festivalu z důvodu zamezení šíření koronaviru, zpřístupňuje divákům své filmy online. Ve spolupráci s online kinem DAFilms.cz festival uvede vybrané filmy napříč sekcemi, které měly naplánované projekce ve zbývajících dnech konání akce.

Od čtvrtka 12. března do úterý 17. března mohou diváci sledovat dostupné filmy z pohodlí domova na webu dafilms.cz a jedensvet.cz. V pátek 13. března bude exkluzivně uveden ve světové premiéře film Psí láska od Lindy Kallistové Jablonské. Jednotlivé filmy jsou dostupné k přehrání online za 59 Kč.

V reakci na mimořádné opatření přijaté Bezpečnostní radou státu se rozhodlo vedení festivalu Jeden svět přerušit právě probíhající festival a odložit jeho konání o několik měsíců. Festival byl nucen zrušit téměř dvě stovky projekcí, které se měly uskutečnit do soboty 14. března. „Mrzí nás, že se zbytek festivalu nemohl odehrát až do svého konce, nicméně jsme rádi, že nám tvůrci vyšli vstříc a nyní díky spolupráci s DAFilms můžeme divákům nabídnout zbývající filmy online. Pokusíme se divákům připravit co největší množství filmů, které budou pro tento typ distribuce dostupné,“ říká Ondřej Kamenický, ředitel festivalu Jeden svět.

Jedním z filmů, který se 12. března měl dočkat světové premiéry, byl i snímek Psí láska režisérky Lindy Kallistové Jablonské. Ve svém dokumentu odhaluje život se psí smečkou Jany Henychové, která se vydává na jeden z nejtěžších závodů psích spřežení v pusté krajině Švédska. Film bude uveden exkluzivně online na DAFilms.cz pouze v pátek 13. března, kdy ho diváci budou moci zhlédnout od 19:00 do 3:00.

Mezi doposud potvrzené filmy patří zahajovací snímek letošního festivalu Země medu o makedonské včelařce Atidže, nebo na Oscara nominovaný dokument Pro Samu. Ten slouží jako svědectví pro dceru a zaznamenává drsnou válečnou realitu syrského Aleppa.

Diváci se také mohou těšit na filmy, které se na festivalu nestihly promítnout. Patři k nim dokument Nejšťastnější muž na zemi — finský snímek s ironickým názvem ukazuje, jak v zemi emancipovaných a sebevědomých žen současně žijí také přepracovaní a frustrovaní muži.

Časosběrný dokument Ninosca popisuje čtyřicet let života nikaragujské ženy, jež se rozhodne vzepřít násilnickému manželovi i machistické kultuře. Snímek bude uveden v mezinárodní premiéře.

Německý dokument Pokrok v Údolí nevědomých diváky zavede do zapadlého koutu Saska, kde se bývalí zaměstnanci v rámci integračního kurzu potkávají ve zkrachovalé továrně se syrskými uprchlíky, kteří v opuštěné budově ještě nedávno bydleli.

