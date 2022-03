Zrušení přimíchávání biosložky do paliv je podle zemědělského svazu špatný krok

Pavel Hanzl 10.3.2022 10:21 Reaguje na Miroslav Vinkler

To povinné přimíchávání už normální státy dávno zrušily.

My to přijali pod tlakem až někdy po roce 2010, zlý Kalousek to silně kritizoval a když EU taky pochopila, že je to pitomost, doporučila svým zemím, aby to zase zrušily.

Jenže to bylo v roce 13 a přišel do vlády souduh Bureš, zkorumpoval socany a prodloužení povinnosti a tím dotací odsouhlasili.

Píráti navrhovali zrušení dávno, naopak ANO chtělo tu prasárnu zvýšit na dvojnásobek. Konečně máme rozumnou vládu, která to zruší hned a doufám nafurt.

