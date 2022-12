Zvířecí zahradu v Pardubicích drží v provozu dárci a peníze ze vstupného

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pohádková zahrada, která se v Pardubicích hlavně stará o zachráněná hospodářská zvířata, zvládá náročnou situaci se zvyšováním nákladů díky dárcům a návštěvníkům, od nichž vybírá vstupné. ČTK to řekla provozovatelka Romana Vojířová. Zařízení bude mít otevřeno každý sváteční den, nezavírá ani na Štědrý den.

"Trápí nás ceny energií. Propisuje se to do všech nákladů, zvedly se ceny slámy, dalšího krmení pro zvířata. Také lidé mají méně peněz," řekla Vojířová. Stálí návštěvníci podle ní zvažují, jestli přijít. Děti platí na pokladně 60 korun, dospělí 20 korun víc, pro někoho to je několikrát za měsíc větší výdaj, dodala Vojířová.

"Párkrát jsem slyšela, jak maminka říká dítěti, že teď nemá korunky, tak jsem sem vzala i bez placení, musíme si pomáhat," řekla Vojířová.

Zahrada je v části bývalého vojenského areálu Červeňák, pozemky vlastní developer, ale zatím tam stavět nezačal, a zařízení tam může fungovat. Dobrovolníci nedávno opravili starou vojenskou strážnici, je namalovaná jako perníková chaloupka.

Od jara, až se oteplí, tam bude klubovna. Zatím jsou v jedné místnosti mohutné slepice bráhmanky, protože se šíří ptačí chřipka, a tak jsou izolované od ostatních. "Máme je všechny pojmenované, nechceme o ně přijít," řekla Vojířová.

Kdo vstoupí do zahrady, musí počítat se zvířecím zájmem, hodně svěřenců má volný výběh, lze tam potkat prase jménem Oliva, spoustu koz a ovcí, kočky. Se dvěma psy hlídá areál i labuť Máňa, nepozorné lidi štípne. "To je naše ředitelka, je zachráněná od housátka. Vyrostla se psy, je to takový domácí hlídač," řekla Vojířová.

Dárců krmiva je podle Vojířové stále hodně, někdo ho nosí pravidelně, jiní zase přijdou jen před Vánoci a obdarují zvířata. "Nosím sem sušený chléb, rohlíky. My jsme sem chodili s pejskem cvičit, máme tady s tím dobré zkušenosti," řekl ČTK dárce Tomáš Lesák. Část areálu slouží pro výcvik psů a agility.

Zahradu mohou lidé také podpořit poukázkami nebo pořídit jako dárek vstupenky. Zvířata dostanou na Vánoce něco dobrého navíc, i když vánoční období je pro ně stejné jako každé jiné. Spíš je to rituál pro lidi, kteří o ně pečují, nebo pro návštěvníky.

"Soutěžíme v jedné soutěži o peníze, tak to by byl pro nás hezký dárek. Zvířátka potřebují naplněná bříška každý den. Je zima, víc spalují tuky a dostávají příkrmy. Jen je musíme korigovat, speciálně ovečky jsou schopné se přejíst, že by je na jaře nohy neunesly," řekla Vojířová.

V zahradě je přes 200 zvířat, kromě hospodářských i menší hlodavci jako morčata, exotické ptactvo včetně malých andulek nebo mýval. Jsou odebraná z nevhodných podmínek, kdy byla týraná, jsou tam i zvířata zachráněná od jatek.

K tomu zahrada spolupracuje se záchrannými stanice. Pořádá ekologickou výchovu pro školy a školy, rodiče s dětmi. Zahrada má dost příznivců, kteří ji pomáhají dobrovolnickou prací. Staví ohrady, denně se starají, aby měli vykydaný hnůj, čerstvou podestýlku a krmivo.

Zařízení rovněž spolupracuje s probační a mediační službou, v zahradě mladí lidé, kteří se dostali na hranu zákona, dělají veřejně prospěšné práce. "Práce v zahradě působí jako sociální terapie. Ve spolupráci s úřadem práce jsme také vytvořili pracovní místa pro zdravotně postižené a dlouhodobě nezaměstnané," dodala Vojířová.

