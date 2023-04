Kniha O stromech v ulicích je nominována na cenu za nejkrásnější knihu roku 2022 Zdroj | O stromech v ulicích Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Foto | Alexey Klyuykov / O stromech v ulicích Kniha O stromech v ulicích architektky a koordinátorky Centra pro umění a ekologii UMPRUM Kateřiny Vídenové je nominována na Cenu za nejkrásnější knihu roku 2022 v kategorii Odborná literatura. Knihu graficky upravil Jakub Samek, ilustroval Alexey Klyuykov. Knihu O stromech a lidech můžete koupit na webu spolku Arnika , který knihu vydal. Elektronická podoba knihy je volně ke stažení Technických řešení, jak dostat stromy do ulic, máme v dnešní době tolik, že překračují představivost všech našich předků. Ale stromy ve městech nepřibývají. Stromy mizí. Kde je nepřítel? Jsou to auta? Jsou to inženýrské sítě? Jsou to konzervativci a zpátečníci? Nebo spíše expanze liberálních svobod ad absurdum? Anebo posedlost ekonomickým růstem jako jedinou představitelnou budoucností? Odpovědi na tyto otázky hledala Kateřina Vídenová ve výpovědích osmnácti významných osobností. Kniha O stromech v ulicích představuje formou osmnácti rozhovorů pohledy různých profesí na roli zeleně a stromů ve městech. V době, kdy pociťujeme negativní dopady klimatických změn, mohou stromy pomoci udržet naše města příjemným místem k životu. Strom to však ve městě nemá vůbec jednoduché. Do cesty se staví někdy výstavba, někdy zastaralé předpisy, někdy touha mít více parkovacích míst. Rozhovory s architekty, dendrology, úředníky, aktivisty, projektanty, umělci i filozofy se snaží ukázat cestu, jak pomoci posílit roli stromů jako spojenců v boji se zhoršujícím se životním, a v důsledku také společenským prostředím. Foto | Alexey Klyuykov / O stromech v ulicích "Můj pokus vznikl z pozorování společnosti ovládané na jedné straně až hrůzou z kácení stromů a na druhé až fetišistickým kupováním dalších a dalších aut," říká Kateřina Vídenová. "Z pozorování lidí, kteří milují stromy a vyžadují je ve svých městech všude, ovšem s výjimkou místa před jejich domem, na jejich parkovacím místě nebo v blízkosti jejich potrubí. Z pozorování podivné nemožnosti harmonizace snah lidí, kteří mají až překvapivě podobné, ne-li dokonce totožné cíle. Z pozorování plánování reforem a sepisování strategií do šuplíku. Z pozorování zákonů a regulací, ve kterých se pořádně vyzná jen ten, kdo je studuje tak dlouho, až opět zastarají." "Můj pokus je tedy také holdem těm, které ani toto vše neodradilo a kteří se pokoušejí dál stromy a stromořadí do ulic dostávat," dodává Vídenová. "A nejen stromy, ale celé soustavy modro-zelené infrastruktury, jejichž cílem je přírodními způsoby zachytávat dešťovou vodu a v horkých měsících ulice ochlazovat. Pro města jsou navíc tyto krásné bytosti – jak stromy, tak odvážní lidé – asi jedinou nadějí na tlumení dopadů klimatické krize.“ Foto | Alexey Klyuykov / O stromech v ulicích ROZHOVORY:

Magdalena Maceková O TEPELNÉM OSTROVĚ A CHLAZENÍ MĚSTA

Ondřej Nečaský O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A JEHO STRUKTUŘE

Martin Ander O LEGISLATIVĚ U NÁS A V ZAHRANIČÍ

Karel Kříž O SÍTÍCH A JEJICH KOLIZÍCH SE STROMY

Petra Kolínská O POLITICE A NOVELÁCH ZÁKONŮ

Michaela Pixová O REZORTISMU A DĚDICTVÍ MINULOSTI

Martin Vysoký O ŠVÉDSKÝCH VÝSADBOVÝCH SYSTÉMECH

Jana Pyšková O KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTUŘE A PROFESNÍ ETICE

David Hora O ZÁCHRANĚ I KÁCENÍ STROMŮ A O STANDARDU PRO STROMOŘADÍ

Josef Richtr O SPRÁVCOVSTVÍ A NOVÉ STRATEGII

Ilona Vybíralová O MENŠÍCH OBCÍCH A PLÁNOVÁNÍ PÉČE O STROMY

Vratislav Filler O DOPRAVĚ A HLASECH, KTERÉ NEJSOU SLYŠET

Jiří Sádlo O HISTORII A UMĚLÉM ZAMRZÁNÍ ČASU

Milena Andrade Dneboská O PAMÁTKOVÉ OCHRANĚ A ZAHUŠŤOVÁNÍ MĚSTA

Karel Stibral O ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A DIVOKOSTI V NÁS

Dominik Lang O UMĚNÍ A VZPOMÍNÁNÍ NA DĚTSTVÍ

Marcela Klemensová O AKTIVNÍM OBČANSTVÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍCH ALEJÍCH

Anna Hogenová ROZHOVOR SE STROMEM Foto | Alexey Klyuykov / O stromech v ulicích Kateřina Vídenová je architektka, v posledních letech se věnuje především environmentálním tématům souvisejícím s městy a krajinou. S Adamem Wlazelem má vlastní praxi s názvem MAK! (mobilní architektonická kancelář), s níž organizují osvětové a komunitní projekty ve veřejném prostoru. S Adamem a Richardem Biegelem také založila místní iniciativu Letná sobě!, která vyústila v proměnu politického klimatu na Praze 7. Je koordinátorkou Centra pro umění a ekologii UMPRUM na Kafkárně a koordinátorkou Atelieru hostujícího profesora na Katedře architektury UMPRUM. reklama red



tisknout poslat Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.