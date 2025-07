Adopcí zeleně chce Jablonec nad Nisou zapojit lidi do péče o prostranství u domů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | gow27 / Shutterstock Květiny ve městě

Jablonec nad Nisou připravil program Adopce zeleně. Lidem, kteří o to mají zájem, chce umožnit, aby se zapojili do péče o veřejná prostranství. Cílem letošního pilotního programu je vytvořit jasná pravidla pro spolupráci města a obyvatel a umožnit zájemcům legálně a transparentně převzít péči o vybrané městské pozemky. Město bude tuto činnost koordinovat a evidovat, řekla ČTK náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).Hlavně na sídlištích se Jablonečané často ujímají péče o předzahrádky, květinové záhony nebo keře. Tato aktivita je cenná, zatím ale byla podle Opočenské bez oficiálního souhlasu města, které tak nemá přehled o tom, kdo a kde konkrétně o zeleň pečuje. "Občas se tak stalo, že třeba plochu technické služby posekaly," poznamenala. Město se podle náměstkyně stará o nádoby s květinami v centru města, udržuje trávníky, keře a dřeviny, o předzahrádky na sídlištích se ale většinou starají sami obyvatelé domů.

"Chceme to legalizovat, s těmi, kteří se o pozemek nebo předzahrádku starají, sepíšeme jednoduchou dohodu," řekla Opočenská. Smlouva podle ní sice lidem nezaručí, že se na pozemku nebude někdy v budoucnu stavět nebo se tam nebudou opravovat sítě, jejich péče o pozemek ale bude legální a budou chráněni před sousedy, kterým se to třeba nelíbí. Radnice si od toho slibuje, že sídliště budou barevnější. "My nemůžeme na každém pozemku pěstovat kytky, protože to je náročné finančně i na údržbu," dodala náměstkyně.

Jablonec se podle Opočenské inspiroval v jiných městech, kde podobné programy fungují. "Zkušenosti ukazují, že zapojení veřejnosti přináší řadu pozitivních dopadů, letos se proto uskutečnila řada setkání s občany, kteří o adopci zeleně projevili zájem," doplnila. Radnice má podle ní 19 aktivních zájemců, s nimiž úředníci konzultovali konkrétní lokality i návrh dohody o adopci zeleně, která se bude uzavírat na dobu neurčitou.

Adopce zeleně bude pro zájemce zdarma. "Někde města na adopce zeleně i přispívají, já bych to taky ráda zavedla, ale nejdřív si potřebujeme vyzkoušet nejnižší úroveň adopce, čistě jenom dohodu. Oslovili jsme letos ty, kteří se na nás už sami od sebe obraceli, je to opravdu pilotní projekt, chceme to vyzkoušet a vyladit, zatím to proto masivně propagujeme," dodala Opočenská.

