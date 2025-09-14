https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/afp-v-omanskem-udoli-dauka-pestuji-stromy-jejichz-mize-prezdivaji-bile-zlato
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

V ománském údolí Dauka pěstují stromy, jejichž míze přezdívají bílé zlato

14.9.2025 18:10 | MASKAT (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Rita Willaert / Flickr
V ománském údolí Dauka se nachází rezervace, která je domovem jednoho z nejcennějších zdrojů této arabské země - kadidlovníků. Voňavá míza z těchto stromů, jíž se v Ománu přezdívá bílé zlato, se používá v tradiční medicíně, při náboženských rituálech či v luxusní parfumerii, napsala agentura AFP.
 
Údolí se nachází na jihu Ománu v regionu Dafár, který hraničí s Jemenem a v němž roste přibližně 5000 kadidlovníků. Olej extrahovaný z těchto stromů se používá v parfémech a v kosmetických přípravcích, ale prodává se i ve formě pevných hrudek.

Rezervaci využívá luxusní ománský výrobce parfémů Amouage. Ten prodává luxusní vůně po celém světě, přičemž si účtuje stovky dolarů za lahvičku.

"Pro nás je kadidlo cennější než zlato," řekl AFP Abdalláh Džaddad, který se živý jako sběrač kadidla.

Údolí Dauka je jedním z mála míst na světě, kde kadidlovník roste, a od roku 2000 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.

Obchod s kadidlem, jehož počátky sahají až do 3. tisíciletí před naším letopočtem, se v dávných dobách šířil z Dafáru až do Číny a také do starověkého Řecka, Říma či Egypta. "Kadidlo mělo tehdy zhruba stejnou cenu jako dnes ropa," říká Ahmad Muršídí, ředitel archeologického naleziště v Chaur Rurí. Z tamního přístavu se vyváželo kadidlo do celého světa.

V údolí Dauka roste odrůda ceněná pro léčivé účinky. "Čím čistší kadidlo je, tím vhodnější je k použití jako léčebný prostředek, zbytek se použije jako vonné kadidlo," říká Fajsal Husajn, jehož otec založil v 50. letech minulého století obchod s kadidlem.

V Dafáru je několik továren specializujících se na kosmetické oleje a krémy. Nejvzácnější a nejkvalitnější je pryskyřice světle zelené barvy.

Pryskyřice se sklízí ručně tradičními metodami. Stromu se nařízne kůra, ze které se uvolní míza, která se nechá ztuhnout. "Strom nařízneme na specifických, omezených místech zhruba pětkrát, abychom ho zachovali," řekl Musalám bin Saíd Džaddad, který v rezervaci pracuje.

V roce 2022 uzavřel Amouage partnerství s ománskými úřady s cílem rozvíjet rezervaci Dauka a sklízet pouze omezený počet stromů za sezónu, aby je zachoval. Každý strom je opatřen jedinečným kódem a je monitorován týmem odborníků.

V rezervaci by měla být také brzy otevřena palírna, která umožní extrahovat kadidlový olej. Tento proces se dosud provádí ve Francii.

"Vláda realizuje (v regionu) zásadní projekty, jako je výstavba silnic, které ale ohrožují další oblasti, kde rostou kadidlovníky," vysvětluje správce rezervace, Muhammad Faradž Istanbuli. "Tyto stromy přesazujeme do rezervace. Už jsme jich zachránili asi 600," říká hrdě.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vyprahlá zem. Foto: Victor Ranedo Ekolist.cz AP: Nejhorší sucho za celá desetiletí ohrožuje obnovu Sýrie Největší turecké sladkovodní jezero Beyşehir Foto: simurg(parm..) Flickr Největší sladkovodní jezero v Turecku Beyşehir rychle vysychá, píše Hürriyet Zemědělská krajina Foto: Robert Bye Unsplash Přes 86 procent zemědělské půdy v Pásmu Gazy je poškozeno, uvedla FAO

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 67

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 64

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 71

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 80

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 36

Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil

Diskuse: 1

V areálu bývalého hlubinného dolu Centrum u Mostu by se mohl vyrábět vodík

Diskuse: 6
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist