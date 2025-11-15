https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/afp-v-tadzikistanu-je-dostatek-vody-ale-pitne-jen-malo
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

AFP: V Tádžikistánu je dostatek vody, ale pitné jen málo

15.11.2025 16:45 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luis Tosta / Unsplash
Aby uhasil žízeň, musí Nematulo Basirov čerpat vodu ze stružky ve svém dvoře a doufat, že po jejím vypití neonemocní. Navzdory bohatým zásobám vody v Tádžikistánu zůstává přístup k pitné vodě v této horské středoasijské zemi privilegiem, napsala agentura AFP.
 
"Je v ní všechno možné," říká Basirov při čištění malého zavlažovacího kanálu, který využívá celá vesnice v okrese Balch, známém také jako Kolchozobod, na jihu země. Dnešní úlovek: pytle na odpadky, plastové obaly, plechovky od energetických nápojů... Někdy najde i plenky, ale voda obsahuje i neviditelný odpad, jako jsou husí výkaly od souseda nebo ještě něco horšího.

"Po zavlažování plodin sem přitéká kalná voda, která obsahuje pesticidy," vysvětluje 58letý zedník, zatímco jeho švagrová v kanálu oplachuje hrozny, které pak podává k jídlu.

Pouze 41 procent z přibližně deseti milionů Tádžiků má přístup k bezpečnému zásobování pitnou vodou a 15 procent ke kanalizaci, což je podle oficiálních údajů z roku 2023 nejnižší míra ve Střední Asii. Na regionální úrovni nemá přístup k pitné vodě přibližně deset z 80 milionů obyvatel Střední Asie, uvádí Eurasijská rozvojová banka (ERB).

A to přesto, že Tádžikistán a Kyrgyzstán, které se nacházejí v podobné situaci, disponují přibližně dvěma třetinami vodních zdrojů Střední Asie. S přibližně 25 000 ledovci fungují tyto dvě extrémně hornaté země jako vodní nádrže v regionu, který trpí nedostatkem vody.

"Díky životadárným řekám, které stékají ze zasněžených tádžických hor, se žíznivé pouště mění v oázy. Voda je zdrojem života!" prohlásil prezident Emomali Rachmon v Balchu.

Na mezinárodní scéně tento vůdce, který je u moci od roku 1992, udělal z diplomacie v oblasti vody hlavní pilíř své zahraniční politiky. Na jeho podnět byla přijata řada rezolucí OSN.

Tádžické úřady vnímají problematiku pitné vody jako klíčovou pro veřejné zdraví rozrůstající se populace, a proto letos na jaře zahájily akční plán, který má do roku 2040 zajistit všem obyvatelům pitnou vodu a kanalizaci.

Zatím ale v Balchu ženy perou prádlo a myjí nádobí ve stejném kanále, kde si školáci vymývají zelenou barvu ze štětců a koupou se v něm děti.

O pár kilometrů dál by ale jakýkoli vodní tok v blízkosti domova byl luxusem pro 30letou Maliku Ermatovou, která žije na vyprahlé půdě. Vodu si nechává dovážet cisternami, což je běžná praxe až po předměstí hlavního města Dušanbe, a uchovává ji ve čtyřtunové nádrži pod svým dvorem.

"Tuto vodu používáme na všechno: pijeme ji, pereme prádlo, čistíme dvůr, zaléváme zahradu," vysvětluje Ermatová, obklopená svými třemi dětmi. "Ale voda se rychle kazí. Vyměňujeme ji každé tři až čtyři týdny,“ říká žena žijící v Chatlonské oblasti u hranic s Afghánistánem, která je nejteplejší v zemi.

Studie zveřejněná v roce 2024 výzkumníky v renomovaném časopise Nature uvádí, že v Tádžikistánu bylo v letech 1990 až 2020 zaznamenáno průměrně 1620 úmrtí ročně způsobených nekvalitní vodou.

Basirov nechává vodu odstát v kbelíku, aby se usadila vrstva nečistot, a pak ji dává převařit. Přesto vypráví, jak jsou v jeho rodině častá onemocnění, a dodává, že "jeho žaludek už tuto vodu nesnáší".

"Prognózy naznačují rostoucí trend úmrtí souvisejících s vodou," uvádějí saúdskoarabští a pákistánští vědci, podle nichž je v Tádžikistánu naléhavě nutné zlepšit infrastrukturu. To ale představuje obrovský úkol; podle ERB je sedm procent vodohospodářské infrastruktury funkční jen částečně a čtvrtina je zcela mimo provoz. Tato infrastruktura pochází ze sovětské éry a byla poškozena občanskou válkou v 90. letech. Trpí také přírodními katastrofami, které Tádžikistán pravidelně sužují.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Medvěd ušatý japonský Foto: Alpsdake Wikimeda Commons Japonsko nasadilo vojáky do boje proti medvědům kvůli rostoucímu počtu útoků mořské dno Foto: Alex Sheppard Flickr Japonsko jako první na světě plánuje těžbu kovů z hlubokého moře Vlna Foto: Marek Nowocień Wikipedia Vodní show na Expu 2025 v Japonsku byla pozastavena kvůli bakteriím legionelly

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist