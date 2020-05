Agentura ochrany přírody má výhrady k možné přehradě u Albrechtic

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Singr / Martin Singr / Ekolist.cz Podle představ ministerstva zemědělství má přehrada u Albrechtic pojmout 12 milionů krychlových metrů vody, zaujímat má plochu 73,8 hektaru. / Ilustrační foto

Státní Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) má výhrady k uvažované stavbě přehrady na Moravské Sázavě u obce Albrechtice. Částečně se totiž překrývá s tamní evropsky významnou lokalitou, řekl ředitel regionálního pracoviště agentury pro Východní Čechy Josef Rusňák. K návrhu se AOPK odmítavě vyjadřovala již v minulosti.

"Kdyby došlo k zatopení, došlo by k zániku biotopů acidofilních a květnatých bučin, jasanoolšových luhů a několika dalších, které jsou předmětem ochrany," uvedl Rusňák.

Pokud by měla nádrž přesto vzniknout, bylo by nutné vytvořit novou evropsky významnou lokalitu s chráněnými biotopy a příslušnou plochou. To by však bylo podle Rusňáka velmi komplikované a musela by to schválit i Evropská unie.

Podle představ ministerstva zemědělství má přehrada pojmout 12 milionů krychlových metrů vody, zaujímat má plochu 73,8 hektaru. Na seznamu navržených lokalit pro akumulaci povrchových vod byla již dříve, v roce 2009 z něj byla vyškrtnuta, nyní se na něj opět vrátila.

V roce 2006 bylo v připravovaném územním plánu Pardubického kraje 14 potenciálních nových přehrad, například na Divoké Orlici, Svratce, Loučné, Třebůvce, Březné nebo Doubravě. O osm let později se v regionu počítalo s osmi možnými novými vodními nádržemi. Nyní zůstala již jen jedna - právě ta u Albrechtic.

