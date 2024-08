Agrární komora: Letošní sklizeň bude nejhorší za poslední roky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

České zemědělství není podle Agrární komory v dobré kondici. Loňská sezona byla hospodářsky nejhorší od roku 2011 a letošní bude zřejmě ještě slabší. Na zahájení agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to dnes řekl prezident Agrární komory Jan Doležal."Máme za sebou pravděpodobně nejhorší sklizeň obilovin za posledních 12 až 13 let. U řepky ozimé to bude nejhorší sezona za posledních 21 let. Způsobuje to fakt, že jsou nižší osevní plochy a jsou také horší hektarové výnosy, což bylo dáno tím letošním nepředvídatelným počasím, kdy byla teplá zima a brzy nastoupilo jaro," uvedl Doležal. Dodal, že situaci pak zkomplikovaly dubnové a květnové mrazy.

Úroda je už skoro celá sklizená, podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) zbývá několik málo desítek hektarů obilovin, řepka je sklizená celá. Podle Výborného je úroda standardní, oproti loňskému roku je nižší o více než dvě procenta. "Objemově jsme na sedmi milionech tun, ale to je také kvůli tomu, že se oselo méně ploch. Nikdo nemusí mít obavy, že bychom neměli mouku na výrobu pečiva, že by byl nedostatek, dva miliony tun obilovin budeme exportovat do zahraničí," řekl Výborný.

Také ocenil to, že zemědělci reagovali na vývoj na evropském trhu, že nacházeli nové komodity, ať už jsou to brambory nebo cukrová řepa. "To je přesně to, o co se usilovně snažím se zástupci nevládních organizacích, abychom dokázali reagovat nejenom na klimatickou změnu, ale abychom dokázali reagovat na vývoj na trzích. Letošní úroda nebyla mizerná, byla standardní, průměrná, jsou komodity jako brambory, cukrová řepa, kde je velmi dobrá. Ale řepky olejky bude minus osm až 12 procent, dáno těmi mrazy, ale zemědělství není výroba šroubků pod střechou, ale závisí na přírodě, na počasí," řekl Výborný.

Vláda slíbila zemědělcům finanční kompenzace. Jde například o peníze pro ovocnáře, kteří odhadovali škody způsobené mrazy na stovky milionů korun. "Ale přišli jsme o dvě miliardy korun kvůli vyšší dani z nemovitých věcí a to nám letos nikdo kompenzovat nebude," uvedl Doležal. Dodal, že navíc náklady na provoz zemědělcům za poslední tři roky stouply zhruba o 30 procent. Způsobila to inflace, vyšší cena používaných komodit a také vyšší nájmy za půdu.

Kvůli nepřízni počasí a špatné sklizni mohou letos zemědělci přijít na tržbách za obiloviny a olejniny až o šest miliard korun ve srovnání s loňským rokem. Loňská sklizeň podle dat Agrární komory ČR dosáhla 7,47 milionu tun základních obilovin, tedy pšenice, žita, ječmene, ovsa a triticale. Zemědělci letos obdělávají nejmenší osevní plochu od počátku sledování před více než 100 lety. Oproti loňsku se osevní plocha základních obilovin zmenšila o 2,7 procenta na 1,215 milionu hektarů.

