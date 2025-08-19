https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/agrosalon-v-ceskych-budejovicich-predstavi-nove-technologie-v-zemedelstvi
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Agrosalon v Českých Budějovicích představí nové technologie v zemědělství

19.8.2025 23:45 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Autonomní zemědělský robot nebo kurník, skelné hnojivo, které umožní řízeně uvolňovat fosfor, draslík, vápník a hořčík budou k vidění na největším zemědělském veletrhu v České republice Země živitelka. Na Výstavišti v Českých Budějovicích se od 21. do 26. srpna představí přibližně 600 vystavovatelů z Česka a zahraničí.
 
Agrosalon se při 51. ročníku zaměří na moderní trendy a technologie v zemědělství, má podtitul Nová éra zemědělství. Podruhé bude součástí Smart farming, kterému je věnována samostatná venkovní plocha s pódiem a expozicemi vystavovatelů. Letos se zaměří například na AI technologie v zemědělství a potravinářství nebo i na dotační politiku.

Letos veletrh navštíví eurokomisař pro zemědělství Christophe Hansen, se kterým bude ještě před zahájením agrosalonu hovořit ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) o situaci v českém zemědělství, nastavení Společné zemědělské politiky vzhledem k nově představenému víceletému finančnímu plánu Evropské unie nebo nařízení proti odlesňování. "Budeme chtít řešit také aktuální situaci na trhu s komoditami, obchodní vztahy s Ukrajinou, přípravky na ochranu rostlin, ESG a nefinanční reporting," řekl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Kromě odborné části připravili organizátoři také doprovodný a kulturní program pro návštěvníky. Na předvadišti bude po dvouleté pauze Dexter show nejmenšího evropského plemene skotu, pořadatelé ale představí také osla poitouského, největší plemeno osla domácího. Návštěvníci v premiéře uvidí Karačájevského koně, který je jedním z nejstarších plemen a pochází ze severního Kavkazu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Orlická přehrada Foto: Depositphotos Vltavská štafeta dnes opustila Jihočeský kraj a vstoupila do Středočeského Kovozoo Foto: Hugo Wikimeda Commons Kovozoo ve Starém Městě otevřela novou tematickou sekci věnovanou pravěku Nasvícený zámek v Českém Krumlově Foto: Diana Robinson Flickr Vltavská štafeta míří do Zlaté Koruny, v Krumlově putovala vysoko nad řekou

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 13

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 13

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 18

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 152

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22

Krkonoše mají Královnu hor, mariánský sloup tohoto jména je u Erlebachovy boudy

Diskuse: 21

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 34
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist