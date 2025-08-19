Agrosalon v Českých Budějovicích představí nové technologie v zemědělství
Letos veletrh navštíví eurokomisař pro zemědělství Christophe Hansen, se kterým bude ještě před zahájením agrosalonu hovořit ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) o situaci v českém zemědělství, nastavení Společné zemědělské politiky vzhledem k nově představenému víceletému finančnímu plánu Evropské unie nebo nařízení proti odlesňování. "Budeme chtít řešit také aktuální situaci na trhu s komoditami, obchodní vztahy s Ukrajinou, přípravky na ochranu rostlin, ESG a nefinanční reporting," řekl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
Kromě odborné části připravili organizátoři také doprovodný a kulturní program pro návštěvníky. Na předvadišti bude po dvouleté pauze Dexter show nejmenšího evropského plemene skotu, pořadatelé ale představí také osla poitouského, největší plemeno osla domácího. Návštěvníci v premiéře uvidí Karačájevského koně, který je jedním z nejstarších plemen a pochází ze severního Kavkazu.
