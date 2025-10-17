Olomouc hostí výstavy vzácných orchidejí a exotického ptactva
K vidění je podle Aubrechtové mimořádně pestrá přehlídka významných rodů orchidejí z celého světa. Návštěvníci mohou obdivovat například majestátní Vandy, přezdívané královny orchidejí, elegantní Paphiopedilum známé jako střevíčníky či rod Cattlea, který je ceněný pro své velké květy. Výstavu doplňují také další tropické rostliny, například masožravé druhy nebo epifytní tillandsie, které dokážou růst bez substrátu pouze z vlhkosti vzduchu. Po dobu výstavy je připravena poradna pro pěstování orchidejí, v níž Aubrechtová zájemcům poradí, jak o tyto rostliny správně pečovat.
K lákadlům mezinárodní výstavy Exota Olomouc patří největší papoušek světa ara hyacintový, tukani s ohromnými zobáky i vzácní papoušci krátkoocasí. "Letošní ročník představí více než 270 druhů ptáků z celého světa, k vidění je zhruba 4000 vystavovaných jedinců. Zlatým hřebem výstavy je rozsáhlá expozice papoušků všech kontinentů, která zahrnuje přibližně 150 druhů a poddruhů prezentovaných v rozměrných, vkusně aranžovaných voliérách," uvedl Jan Sojka z olomoucké organizace Českého svazu chovatelů.
Chovatelé do Olomouce přivezli i druhy papoušků, které běžně nevystavují. Vedle papoušků se ve voliérách v pavilonu A olomouckého výstaviště dočasně zabydleli také zoborožci, turakové či zástupci vodního ptactva včetně kachen, labutí, hus a tropických bažantů. Program Exoty Olomouc doplnila sportovní část s hodnocením kanárů, andulek a zebřiček, kterou pořadatelé přirovnávají k volbě ptačí miss. Drobné exotické ptáky návštěvníci zahlédnou také v prostředí Palmového skleníku, připomínajícím jejich přirozené biotopy. Výstavu Exota Olomouc, která patři mezi největší akce svého druhu v Evropě, organizátoři pořádají jednou za dva roky.
