https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lesy-cr-u-hradce-kralove-brna-a-tabora-ukazou-lidem-drevo-jako-obnovitelnou-surovinu
Lesy ČR u Hradce Králové, Brna a Tábora ukážou lidem dřevo jako obnovitelnou surovinu

16.10.2025 15:34 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Sázení stromu
Sázení stromu
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Iakov Filimonov / Shutterstock
Lesníci státního podniku Lesy České republiky (LČR) v sobotu v lesích u Hradce Králové, Tábora a Brna představí veřejnosti využití dřeva jako obnovitelné suroviny. Program nazvaný Den lesů nové generace navazuje na předchozí čtyři ročníky, kdy podnik ukazoval podobu nových lesů po kůrovcové kalamitě a lidé při nich sázeli stromky. Program bude pro rodiny s dětmi, půjde o největší lesnickou akci podniku pro veřejnost v letošním roce. LČR spravují téměř polovinu lesů v ČR.
 
Cílem lesníků je představit dřevo jako materiál budoucnosti. "Na všech třech místech připravíme infostánky s odborníky, kteří vysvětlí a poradí ve všem, co se týká stavění ze dřeva. Představíme moderní technologie, s jejichž pomocí se dá během několika dnů nebo týdnů postavit za velmi přijatelné ceny dům, chata nebo útulna," uvedl generální ředitel LČR Dalibor Šafařík.

Své prezentace budou mít Česká zemědělská univerzita v Praze, Český svaz ochránců přírody, Asociace dodavatelů montovaných domků nebo Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků. Součástí akce budou i ukázky lesních prací, přibližování dříví koňmi, ukázky zpracování dřeva, mykologická poradna či prezentace výrobků ze zvěřiny.

V Hradci Králové se akce bude konat ve Vysockém arboretu v lesích u Nového Hradce Králové. V Brně se Lesy ČR představí v Podkomorských lesích nedaleko sídliště Kamechy a v Táboře ve Velkém huteckém lese u Zárybničné Lhoty.

Den lesů nové generace navazuje na Dny za obnovu lesa, které státní podnik začal pořádat v roce 2019 v době vrcholící kůrovcové kalamity. Konaly se po celé republice a navštívily je desítky tisíc lidí. Později podnik ustoupil od masového charakteru akce, která byla zaměřená na obnovu lesů.

V letech 2022 a 2023 se LČR postupně vrátily k normálnímu způsobu hospodaření, na většině holin již roste nový les. Nové lesy po kalamitě by měly být podle Lesů ČR odolnější a druhově pestřejší s vyšším zastoupením listnatých dřevin.

