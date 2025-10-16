Lesy ČR u Hradce Králové, Brna a Tábora ukážou lidem dřevo jako obnovitelnou surovinu
Své prezentace budou mít Česká zemědělská univerzita v Praze, Český svaz ochránců přírody, Asociace dodavatelů montovaných domků nebo Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků. Součástí akce budou i ukázky lesních prací, přibližování dříví koňmi, ukázky zpracování dřeva, mykologická poradna či prezentace výrobků ze zvěřiny.
V Hradci Králové se akce bude konat ve Vysockém arboretu v lesích u Nového Hradce Králové. V Brně se Lesy ČR představí v Podkomorských lesích nedaleko sídliště Kamechy a v Táboře ve Velkém huteckém lese u Zárybničné Lhoty.
Den lesů nové generace navazuje na Dny za obnovu lesa, které státní podnik začal pořádat v roce 2019 v době vrcholící kůrovcové kalamity. Konaly se po celé republice a navštívily je desítky tisíc lidí. Později podnik ustoupil od masového charakteru akce, která byla zaměřená na obnovu lesů.
V letech 2022 a 2023 se LČR postupně vrátily k normálnímu způsobu hospodaření, na většině holin již roste nový les. Nové lesy po kalamitě by měly být podle Lesů ČR odolnější a druhově pestřejší s vyšším zastoupením listnatých dřevin.
