Přírodovědecká fakulta v Olomouci připravila v botanické zahradě novou výstavu. Hlavní roli má plevel
Botanická zahrada se na pěstování plevelů zaměřuje dlouhodobě. Kolekce čítá několik desítek převážně jednoletých druhů, které se dnes v přírodě objevují jen vzácně. "Ať chceme, nebo ne, plevele budou vždy přítomné po boku rostlin a plodin, které pěstujeme cíleně. Boj člověka s nimi je fascinující příběh, který nám připomíná, že přírodu stále zcela neovládáme, navzdory technologiím, chemii i moderním zemědělským postupům," doplnil Dvořák.
Symbolickou rostlinou příběhu je koukol polní. Druh, který lidé cíleně hubili po staletí, už z polních kultur téměř zmizel. Podle odborníků se dnes vyskytuje jen na několika málo místech v České republice. Podobný osud potkal i desítky dalších druhů, z nichž mnohé budou na výstavě představeny na fotografiích pořízených nejen v botanické zahradě, ale i po celé zemi - od Českých Budějovic až po Bílé Karpaty.
Výstava nabídne návštěvníkům podle jejího autora i zamyšlení nad tím, co plevel vlastně znamená, expozice se přitom na tyto rostliny podívá i jako na kulturní metaforu. Návštěvníci se tak setkají nejen s vizuálními obrazy plevelů, ale i s poetickými a esejistickými texty od českých literátů napříč generacemi, příkladem budou úryvky od Františka Hrubína i Ivana Martina Jirouse, dodali zástupci univerzity.
Botanická zahrada ležící nedaleko Smetanových sadů je součástí UP od roku 1958, první zmínky o její existenci spadají do konce 18. století. V roce 1959 se zahrada stala součástí katedry botaniky přírodovědecké fakulty, řadu let však byla veřejnosti uzavřena a sloužila pouze vědecko-pedagogickým potřebám katedry. Loni byl v jejích prostorách otevřen víceúčelový pavilon za 31 milionů korun, jehož součástí je zimní zahrada určená k pěstování subtropických rostlin a tropických rostlin, přednáškový sál nesoucí jméno Josefa Otruby, významného moravského botanika první poloviny 20. století. Sál je určen pro výuku, besedy, konference a výstavy.
