https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-jablecnem-dni-v-centru-kromerize-nechybela-vystava-plodu-starych-odrud
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Na Jablečném dni v centru Kroměříže nechyběla výstava plodů starých odrůd

18.10.2025 12:15 | KROMĚŘÍŽ (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | JillWellington / pixabay.com
Jablka v různých podobách dnes zaplnila kroměřížské Velké náměstí. Konal se tam Jablečný den, lidé mohli ochutnat výrobky z jablek včetně moštů, nechybělo sušené ovoce. Plná jablek byla také kašna uprostřed náměstí, připraven byl i podzimně laděný fotokoutek. Hojně navštěvovaná byla výstava plodů starých odrůd, kam si lidé chodili také pro radu. Vystaveno bylo kolem 40 starých odrůd jablek, také hrušek. Jsou to odrůdy nalezené v okrese Kroměříž, řekl ČTK odborník Martin Posolda.
 
Lidé se podle něj ke starým odrůdám postupně vracejí. "Jsou odolnější vůči chorobám, škůdcům, mrazům. Ale mají jednu velkou nevýhodu, jsou méně komerčně prodejné, protože nesplňují podmínky velikosti, tvaru, krásy," uvedl Posolda. V některých starých odrůdách se zjistil i vyšší obsah vitaminu C než v jablkách běžných v obchodech.

Stále je z dřívějška hojná odrůda Panenské české. "Ta se vyskytuje v mnoha zahrádkách, hlavně na vesnicích. Co už je méně, ale dá se říct, že tady na Kroměřížsku se nám podařilo vysadit nějaké stromy, je třeba odrůda Kysňačka, ta je dokonce původní tady z Roštína," uvedl Posolda.

Ke znovuobjeveným odrůdám patří například Api hvězdovité. "To bylo dříve pěstované více a používalo se na různé účely, dokonce i jako dekorativní, plody jsou také hvězdicovité," dodal Posolda.

K zajímavým odrůdám patří například Gascoyneho šarlatové, podle Posoldy se ve své době považovalo za nejkrásnější jablko. "Naopak třeba z hlediska moštu nebo zpracování - třeba panenské, to je malinké jablíčko, ale skrývá v sobě tolik úžasných věcí," uzavřel odborník.

Kromě starých odrůd jablek byly k vidění hrušky, oskeruše, mišpule a kdoule. Zájemci o starou odrůdu si mohou nechat poradit ve specializovaných školkách, na Kroměřížsku jsou například v Litenčicích nebo ve Střílkách.

Na Jablečném dni nechyběl kulturní program, koncert ani divadelní pohádka pro děti. Z přepravek na ovoce bylo také postavené menší bludiště.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
orchidej Foto: Al Flickr Olomouc hostí výstavy vzácných orchidejí a exotického ptactva Sázení stromu Foto: Iakov Filimonov Shutterstock Lesy ČR u Hradce Králové, Brna a Tábora ukážou lidem dřevo jako obnovitelnou surovinu Výstava starých odrůd Foto: Oživení starých odrůd Výstava starých odrůd jablek a hrušek na Zemské výstavě v Zubrnicích

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 12

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 45

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

Diskuse: 2

Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život

Diskuse: 17

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Losa Emila viděla žena v obci u Nýrska na Klatovsku. Policie mu pomohla do lesa

Diskuse: 17

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 19
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist