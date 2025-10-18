Na Jablečném dni v centru Kroměříže nechyběla výstava plodů starých odrůd
Stále je z dřívějška hojná odrůda Panenské české. "Ta se vyskytuje v mnoha zahrádkách, hlavně na vesnicích. Co už je méně, ale dá se říct, že tady na Kroměřížsku se nám podařilo vysadit nějaké stromy, je třeba odrůda Kysňačka, ta je dokonce původní tady z Roštína," uvedl Posolda.
Ke znovuobjeveným odrůdám patří například Api hvězdovité. "To bylo dříve pěstované více a používalo se na různé účely, dokonce i jako dekorativní, plody jsou také hvězdicovité," dodal Posolda.
K zajímavým odrůdám patří například Gascoyneho šarlatové, podle Posoldy se ve své době považovalo za nejkrásnější jablko. "Naopak třeba z hlediska moštu nebo zpracování - třeba panenské, to je malinké jablíčko, ale skrývá v sobě tolik úžasných věcí," uzavřel odborník.
Kromě starých odrůd jablek byly k vidění hrušky, oskeruše, mišpule a kdoule. Zájemci o starou odrůdu si mohou nechat poradit ve specializovaných školkách, na Kroměřížsku jsou například v Litenčicích nebo ve Střílkách.
Na Jablečném dni nechyběl kulturní program, koncert ani divadelní pohádka pro děti. Z přepravek na ovoce bylo také postavené menší bludiště.
